"После матча с Ювентусом сказал, что надо искать варианты. Потому что не смогу сидеть, получать зарплату и делать вид, что все нормально. Я хотел играть. Трудно было. Однако это опыт – каждый должен через это пройти.

Цитаишвили признался, почему решился покинуть Динамо

Я поговорил с Вадимом Шаблием (агентом. – прим.), папой. Связались с Игорем и Григорием Суркисами. Они сказали, что все решает Луческу. Мистер сказал: "Конечно, только, чтобы это было в Украине, чтобы я видел".

Мне не нужно было долго говорить с Юрием Максимовым. Он сказал: "Я на тебя рассчитываю". Этого достаточно. В контракте не прописано, что должен сыграть 100% игр. Мне это не нужно. Нужно доказывать и получать практику, а здесь все зависит только от меня", – сказал Цитаишвили в комментарии YouTube-каналу SportArenaTV.

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