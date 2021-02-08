Товариський матч 8 лютого 2021

Динамо – БАТЕ – 3:1 (триває 2 тайм)

Голи: Циганков, 6, Де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.) – Умаров, 79

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваєв (Кендзьора, 46), Забарний (Шабанов, 58), Попов (Сирота, 72), Миколенко (Сідклей, 72) – Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46) – Циганков (Лєднєв, 62), Буяльський (Дуелунд, 72), Де Пена (Жерсон, 46) – Бєсєдін (Супряга, 46)

Після серії не зовсім вдалих спарингів Динамо поєдинок з БАТЕ мав сформувати певну підсумкову картину. Крім того, це ще й такий собі шанс зарядитися позитивом і впевненістю. Уже 13 і 18 лютого кияни відновлюють сезон спочатку в УПЛ, а потім в ЛЄ. Відтягувати більше нема куди, просто необхідно показувати якіснішу гру, кристалізувати стартовий склад.

Динамо – БАТЕ: склади та онлайн-трансляція матчу

Відразу другий удар Циганкова став результативним на 6 хвилині. У цій комбінації було прекрасно все. Пресинг суперника, скидання Бєсєдіна на вільного Андрієвського, миттєвий розрізний пас Олександра у напівфланг, швидке переведення Караваєва в центр і розворот з вбивчим пострілом нинішнього капітана Динамо. Швидкість думки, відкривання гравців, темп переміщення м'яча, небанальні рішення – раніше на зборах цього можна було чекати весь матч. Де Пена подав штрафний, Бєсєдін пробивав з меж воротарського – вище. Грубощі просто переслідують динамівців на цих зборах. То Циганкова вдарять по ногах, то Буяльського. Де Пена покарав ідеальним ударом зі штрафного.

Бєсєдін знову блискуче притримав корпусом і віддав у темп. Циганков класно розігнав атаку пасом на Караваєва, отримав у відповідь і не влучив по м'ячу. Однак суперників настільки заворожила комбінація, що білоруси забили у свої ворота. Андрієвський із центральної дуги влучив у поперечину. Де Пена вивів Миколенка на ідеальну позицію – мінімальний промах. Пробив навіть Бєсєдін. З-за меж штрафного, в руки голкіперу, та все ж Динамо на очевидному куражі грає. Буяльський у підкаті перехоплює, Андрієвський виводить Бєсєдіна на удар. Досить непогано, але без влучності.

А ось і швидко розіграні контратаки пішли. Шепелєв і Де Пена заводять, Циганков віддає на вільного Андрієвського, лише невдалий останній удар все марнує. І знову той самий підсумок. Караваєв без жодної опіки пробивав уже після пасу Андрієвського майже з тієї ж вбивчої позиції, такий же невдалий постріл. Ще кілька спроб. Можемо констатувати, що бачимо найкращий тайм і матч у виконанні динамівців. Стільки моментів, ударів, комбінацій і за кілька спарингів не назбирувалося. Саме вчасно додали чи просто рівень суперника дозволяє?

Дуже сумно все після перерви після кількох змін. Не вистачає швидких переведень у вільні зони Андрієвського, командна робота Де Пени далеко не вперше приносить в рази більше користі за індивідуалізм Жерсона Родрігеса. Супряга намагається чіплятися за м'ячі, але до інтенсивності та успішності дій Бєсєдіна далекувато. Кендзьора випускає свого гравця по флангу, чи не перший момент БАТЕ за весь матч на 67 хвилині. Добре, що Миколенко підчистив на дальній стійці.

Якщо у 1 таймі ми бачили переважно вивірені удари з меж штрафного, то по перерві здебільшого дальні постріли Сидорчука. Дається взнаки і втома лідерів, які грали 2 дні тому в іншому спарингу. А ось і супермомент. На 74 хвилині Кендзьора вирізав блискучий дальній пас на хід Супрязі. Владислав виграв боротьбу в дуету захисників, виконав усе на рівні, крім вирішального моменту – пробив з кількох метрів повз ворота. Нещерет був зобов'язаний парирувати дальній удар Умарова зі штрафного, але не впорався з відскоком.