"Вік вже такий, що не можна сидіти. Хотів йти трохи раніше, але коли дізнався, що приходить Містер, вирішив залишитися. Я не шкодую, що залишився, багато чого дізнався, сподіваюся, що ще дізнаюся.

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Ти, начебто, думаєш, що вже пройшов академію, розумієш трохи в футболі. Але коли прийшов Луческу, ти розумієш, що взагалі нічого не знаєш. Це великий досвід для молодого гравця, хотілося б ще пограти при ньому.

Раніше я не хотів йти в оренду. Але все залежить від мене. У мене був шанс при Луческу, але я не особливо себе проявив. Коли зрозумів, що важко буде, команда хоче стати чемпіоном, немає часу на ротацію, не дадуть тобі помилку зробити, тому що клуб хоче стати чемпіоном. Це велика команда, там немає часу на розкачку.

А мені потрібно пограти десь, щоб отримати досвід. І не просто пограти. Мені пощастило, що я прийшов в команду з амбіціями і завданнями. Це ще більше мотивує, щоб допомогти команді і себе проявити. Потрібен був ковток свіжого повітря, зміна обстановки, щоб повернути впевненість, яка була раніше", – сказав Цітаішвілі у коментару YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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