Прес-служба Олександрії вирішила підтримати Ізраїль, який потерпає від нападу ХАМАСа, але ця ініціатива не сподобалась фанатам клубу.

"Той, хто дав команду на цю публікацію – цинічний під**ас. Зараз, коли щодня ми оплакуємо загиблих побратимів, хтось в олександрійському "Будинку футболу" вирішив згадати про події у світі. А чому це раптом? Що ж сталося?

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Відповідаємо. Тема подій в Ізраїлі сьогодні хайпова. Це єдина причина. Ще один приклад дурості. Тут хтось із керівників вирішив трошки хайпонути на трагедії і відвернути увагу від власних проблем. Нема інших тем для публікацій?

– нема публікацій про трагедію в селищі Гроза нещодавно;

– на сайті жодної згадки про війну від 24 лютого;

– на сайті жодної згадки про війну від 2014 року.

Схоже, що комусь стало нудно. Можемо знайти тобі завдання прямо зараз, якщо твій фокус не зосереджений на обороні власної країни. Цими діями керівництво знову ганьбить себе. Боротьба з окупантами тут має бути на першому місці, потім все інше.

Це ганьба. В той час, коли ми в скорботі за загиблим побратимом, а ще двоє наших прямо зараз перебувають у шпиталі – ми повинні отримувати від клубу ось ці новини?" – йдеться в сторіс Instagram ультрас Олександрії.

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