Пресс-служба Александрии решила поддержать Израиль, который страдает от нападения ХАМАСа, но эта инициатива не понравилась фанатам клуба.

"Тот, кто дал команду на эту публикацию – циничный пид**ас. Сейчас, когда ежедневно мы оплакиваем погибших побратимов, кто-то в александрийском "Доме футбола" решил вспомнить о событиях в мире. А почему это вдруг? Что же произошло?

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Отвечаем. Тема событий в Израиле сегодня хайповая. Это единственная причина. Еще один пример глупости. Здесь кто-то из руководителей решил немножко хайпонуть на трагедии и отвлечь внимание от собственных проблем. Нет других тем для публикаций?

– нет публикаций о трагедии в поселке Гроза недавно;

– на сайте ни одного упоминания о войне от 24 февраля;

– на сайте ни одного упоминания о войне с 2014 года.

Похоже, кому-то стало скучно. Можем найти тебе задание прямо сейчас, если твой фокус не сосредоточен на обороне собственной страны. Этими действиями руководство снова позорит себя. Борьба с оккупантами здесь должна быть на первом месте, потом все остальное.

Это позор. В то время, когда мы в скорби по погибшему побратиму, а еще двое наших прямо сейчас находятся в госпитале – мы должны получать от клуба вот эти новости?" – говорится в сторис Instagram ультрас Александрии.

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