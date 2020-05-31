Цинічні правила життя Степаненка, на манежі всі ті ж, або "Нумо хвалити Монзуль" – пекельна реакція соцмереж на Класичне

Шахтар переграв Динамо (3:1) у першому посткарантинному турі УПЛ. Кияни солідно виглядали до перерви, однак потім "гірники" заслужено здобули 3 очки. Столичний клуб залишився лише четвертим у турнірній таблиці. Реакція на гру найсильніших команд країни та скандальний епізод зі скасованим голом – у нашому матеріалі.
Популярний коментатор і телеведучий Ігор Циганик вважає, що між суперниками була дуже велика різниця в класі. Динамо завдяки настрою на матч гідно відіграло 30 хвилин, але майстерність Шахтаря зараз вища. Циганик також звертає увагу на те, що в "гірників" лідери незмінні – все вирішили Марлос, Мораєс, Тайсон і Ісмаїлі.
Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці
Журналіст і блогер Володимир Миленко запропонував цифрові підсумки Класичного. Вдалі серії Шахтаря, Марлос наблизився до Мілевського, а Антоніо став ювілейним голеодором головного протистояння України.
Колишній прес-аташе Олімпіка та журналіст Олег Барков резюмував зустріч: клас Шахтаря важливіший за фізичну готовність Динамо, арбітр – молодець ("нумо хвалити Монзуль – рефері відпрацювала чудово"), а відсутність вболівальників зіпсувала атмосферу матчу.
Колишній футболіст збірної України Євген Левченко навпаки зазначає, що було багато дрібних суддівських помилок.
Коментатор Вадим Скічко взагалі вважає, що УПЛ повернулася "клоунадою арбітрів".
"Правила життя Тараса Степаненка: все заради результату", – так лідера Шахтаря підколов Youtube-блогер Роман Бебех. Тарас дійсно домалював страждання після дотику Попова у моменті зі скасованим голом Динамо.
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Журналіст Євген Зінченко теж тролить Степаненка за "професіональну" симуляцію.
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков, який відкрито вболіває за Динамо, визнає, що контакт між Поповим і Степаненком був, але зазначає неадекватну реакцію хавбека донеччан.
Окрім цього, Франков звернув увагу, що "біло-сині" не підготувалися до елементарних розіграшів Шахтаря, а тренерський штаб запізнився із замінами.
Заступник головного редактора "Футболу" Андрій Шахов теж обурився акторству Степаненка та похвалив улюблене Динамо за хорошу гру в першому таймі.
Щоправда, згодом Шахову довелося визнати, що по перерві Динамо здало.
Відомий скаут Алекс Великих очікував більшого від столичної команди. Він вважає, що Динамо потрібно урізноманітнити гру в тактичному плані, а Шахтарю – потрібні нові центрбеки. А от динаміка гри скауту сподобалася.
Агент В'ячеслав Заховайло не хоче критикувати Динамо, називає рахунок 3:1 дещо несправедливим і відзначає, що Шахтар покарав киян за втрату концентрації в окремих епізодах.
"Досвід проти молоді", – аналітик Євген Гресь ще перед матчем акцентував увагу на тому, що середній вік гравців Шахтаря майже на 5 років вищий, ніж у гравців Динамо.
Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко хвалить Олексія Михайличенка за те, що той хотів зіграти в Класичному з позиції сили, але водночас критикує, бо тренер не розрахував можливості своїх підопічних. Бензину киянам вистачило на один тайм, а плану Б не було. "Скоріше Динамо програло своїм проблемам, ніж переміг Шахтар".
"Марлос може ніколи не закінчувати – сивий, але стоячи робить результат", – пише про героя матчу журналіст Василь Обараз.
Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу
Майстер мемів "Футбол 24" Михайло Юхименко зліпив ефектний колаж: Десна, Зоря та Олександрія боготворять Марлоса – Динамо продовжує буксувати.
На завершення традиційно трішки "Брутального футболу". Цітаішвілі в першому таймі зіграв чудово.
Але в другій половині зустрічі Шахтар здобув перемогу та "привітав" киян з днем міста.