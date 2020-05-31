Цинічні правила життя Степаненка, на манежі всі ті ж, або "Нумо хвалити Монзуль" – пекельна реакція соцмереж на Класичне

Шахтар переграв Динамо (3:1) у першому посткарантинному турі УПЛ. Кияни солідно виглядали до перерви, однак потім "гірники" заслужено здобули 3 очки. Столичний клуб залишився лише четвертим у турнірній таблиці. Реакція на гру найсильніших команд країни та скандальний епізод зі скасованим голом – у нашому матеріалі.

Популярний коментатор і телеведучий Ігор Циганик вважає, що між суперниками була дуже велика різниця в класі. Динамо завдяки настрою на матч гідно відіграло 30 хвилин, але майстерність Шахтаря зараз вища. Циганик також звертає увагу на те, що в "гірників" лідери незмінні – все вирішили Марлос, Мораєс, Тайсон і Ісмаїлі.

Дуже велика різниця між командами! Перші 30 хвилин настрій допомагав Динамо, а далі треба показувати майстерність і клас! Рівень треба показувати! А У Шахтаря це зараз суттєво вище — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) May 31, 2020

У Шахтарі на манежі всі ті ж - Марлос, Мораес, Тайсон, Ісмаїлі! Вони роблять велику різницю між двома командами! Цікаво, скільки вони ще витримають - сезон? Два? Але різниця але поки що відчутна — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) May 31, 2020

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

Журналіст і блогер Володимир Миленко запропонував цифрові підсумки Класичного. Вдалі серії Шахтаря, Марлос наблизився до Мілевського, а Антоніо став ювілейним голеодором головного протистояння України.

Колишній прес-аташе Олімпіка та журналіст Олег Барков резюмував зустріч: клас Шахтаря важливіший за фізичну готовність Динамо, арбітр – молодець ("нумо хвалити Монзуль – рефері відпрацювала чудово"), а відсутність вболівальників зіпсувала атмосферу матчу.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко навпаки зазначає, що було багато дрібних суддівських помилок.

Вот нахватает Динамо на два тайма. Ну и индивидуальное мастерство многое решает. Кстати, как по мне, было много мелких судейских ошибок...#ШахтарДинамо — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 31, 2020

Коментатор Вадим Скічко взагалі вважає, що УПЛ повернулася "клоунадою арбітрів".

Українська ліга повертається звично клоунадою арбітрів — Вадим Скічко (@VadymSkichko) May 31, 2020

"Правила життя Тараса Степаненка: все заради результату", – так лідера Шахтаря підколов Youtube-блогер Роман Бебех. Тарас дійсно домалював страждання після дотику Попова у моменті зі скасованим голом Динамо.

Правила життя Тараса Степаненка: все заради результату — Роман Бебех (@roman_bebekh) May 31, 2020

Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

Журналіст Євген Зінченко теж тролить Степаненка за "професіональну" симуляцію.

у захопленні від VAR та професіоналізму Степаненка.

тонко відчув момент. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) May 31, 2020

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков, який відкрито вболіває за Динамо, визнає, що контакт між Поповим і Степаненком був, але зазначає неадекватну реакцію хавбека донеччан.

Окрім цього, Франков звернув увагу, що "біло-сині" не підготувалися до елементарних розіграшів Шахтаря, а тренерський штаб запізнився із замінами.

Заступник головного редактора "Футболу" Андрій Шахов теж обурився акторству Степаненка та похвалив улюблене Динамо за хорошу гру в першому таймі.

Щоправда, згодом Шахову довелося визнати, що по перерві Динамо здало.

Відомий скаут Алекс Великих очікував більшого від столичної команди. Він вважає, що Динамо потрібно урізноманітнити гру в тактичному плані, а Шахтарю – потрібні нові центрбеки. А от динаміка гри скауту сподобалася.

Агент В'ячеслав Заховайло не хоче критикувати Динамо, називає рахунок 3:1 дещо несправедливим і відзначає, що Шахтар покарав киян за втрату концентрації в окремих епізодах.

"Досвід проти молоді", – аналітик Євген Гресь ще перед матчем акцентував увагу на тому, що середній вік гравців Шахтаря майже на 5 років вищий, ніж у гравців Динамо.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко хвалить Олексія Михайличенка за те, що той хотів зіграти в Класичному з позиції сили, але водночас критикує, бо тренер не розрахував можливості своїх підопічних. Бензину киянам вистачило на один тайм, а плану Б не було. "Скоріше Динамо програло своїм проблемам, ніж переміг Шахтар".

"Марлос може ніколи не закінчувати – сивий, але стоячи робить результат", – пише про героя матчу журналіст Василь Обараз.

Марлос в принципе, может не заканчивать никогда - седой, а стоя делает результат. — Vasiliy Obaraz (@wengerov) May 31, 2020

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Майстер мемів "Футбол 24" Михайло Юхименко зліпив ефектний колаж: Десна, Зоря та Олександрія боготворять Марлоса – Динамо продовжує буксувати.

На завершення традиційно трішки "Брутального футболу". Цітаішвілі в першому таймі зіграв чудово.

Але в другій половині зустрічі Шахтар здобув перемогу та "привітав" киян з днем міста.