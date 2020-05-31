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Шахтар – Динамо – відео голів

18:31 7871 Читать на русском
Шахтар – Динамо – відео голів
Шахтар – Динамо – відео голів та огляд матчу

Шахтар приймає Динамо в рамках 24 туру поновленої УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Динамо забило перший гол на 19-й хвилині, але арбітри після перегляду VAR скасували взяття воріт – зафіксовано фол Попова проти Степаненка. Нульовий рахунок зберігався до кінцівки першого тайму.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 38-й хвилині кияни все ж вийшли вперед. Цітаішвілі подав у центр штрафного майданчика, а Буяльський головою в падінні переправив м'яч у ворота. Офсайду не було – затримався Додо.

Втім, "гірники" дуже швидко відігралися. Тайсон притягнув м'яч партнерам, а Марлос, обігравшись з Мораєсом, з лінії штрафного майданчика пробив чітко під дальню стійку.

На 67-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Марлос і Додо розіграли комбінацію на правому фланзі. Мораєс легким дотиком допоміг, а Марлос знову ідеально влучив у кут.

На 74-й хвилині донеччани закріпили перевагу. Маркос Антоніо з Ісмаїлі розігнали контратаку – Ісма відкинув юному хавбеку під удар. Першу спробу бразильця Динамо заблокувало (м'яч відскочив у поперечину), однак Антоніо найкраще зорієнтувався на добиванні. 3:1!

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:00
11994
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