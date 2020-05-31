Циничные правила жизни Степаненко, на манеже – те же, или "Давайте похвалим Монзуль" – реакция соцсетей на Классическое

Шахтер переиграл Динамо (3:1) в первом посткарантинном туре УПЛ. Киевляне солидно выглядели до перерыва, однако затем "горняки" заслуженно добыли 3 очка. Столичный клуб остался лишь четвертым в турнирной таблице. Реакция на игру сильнейших команд страны и скандальный эпизод с отмененным голом – в нашем материале.
Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все
Популярный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык считает, что между соперниками была очень большая разница в классе. Динамо благодаря настрою на матч достойно сыграло 30 минут, но мастерство Шахтера сейчас выше. Цыганык также обращает внимание на то, что у "горняков" лидеры неизменны – все решили Марлос, Мораес, Тайсон и Исмаили.
Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте
Журналист и блогер Владимир Мыленко предложил цифровые итоги Классического. Удачные серии Шахтера, Марлос приблизился к Милевскому, а Антонио стал юбилейным голеодором главного противостояния Украины.
Бывший пресс-атташе Олимпика и журналист Олег Барков резюмировал встречу: класс Шахтера важнее физической готовности Динамо, арбитр – молодец ("Давате похвалим Монзуль – рефери отработала прекрасно"), а отсутствие болельщиков испортило атмосферу матча.
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко наоборот отмечает, что было много мелких судейских ошибок.
Комментатор Вадим Скичко вообще считает, что УПЛ вернулась "клоунадой арбитров".
"Правила жизни Тараса Степаненко: все ради результата", – так лидера Шахтера подколол Youtube-блогер Роман Бебех. Тарас действительно дорисовал страдания после касания Попова в моменте с отмененным голом Динамо.
Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ
Журналист Евгений Зинченко тоже троллит Степаненко за "профессиональную" симуляцию.
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, открыто болеющий за Динамо, признает, что контакт между Поповым и Степаненко был, но отмечает неадекватную реакцию хавбека дончан.
Кроме этого, Франков обратил внимание, что "бело-синие" не подготовились к элементарным розыгрышам Шахтера, а тренерский штаб опоздал с заменами.
Заместитель главного редактора "Футбола" Андрей Шахов тоже возмутился актерству Степаненко и похвалил любимое Динамо за хорошую игру в первом тайме.
Правда, потом Шахову пришлось признать, что после перерыва Динамо сдало.
Известный скаут Алекс Великих ожидал большего от столичной команды. Он считает, что Динамо нужно разнообразить игру в тактическом плане, а Шахтеру – нужны новые центрбеки. А вот динамика игры скауту понравилась.
Агент Вячеслав Заховайло не хочет критиковать Динамо, называет счет 3:1 несколько несправедливым и отмечает, что Шахтер наказал киевлян за потерю концентрации в отдельных эпизодах.
"Опыт против молодежи", – аналитик Евгений Гресь еще перед матчем акцентировал внимание на том, что средний возраст игроков Шахтера почти на 5 лет выше, чем у игроков Динамо.
Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко хвалит Алексея Михайличенко за то, что тот хотел сыграть в Классическом с позиции силы, но одновременно критикует, потому что тренер не рассчитал возможности своих подопечных. Бензина киевлянам хватило на один тайм, а плана Б не было. "Скорее Динамо проиграло своим проблемам, чем победил Шахтер".
"Марлос может не заканчивать никогда – седой, а стоя делает результат", – пишет о герое матча журналист Василий Обараз.
Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча
Мастер мемов "Футбол 24" Михаил Юхименко слепил эффектный коллаж: Десна, Заря и Александрия боготворят Марлоса – Динамо продолжает буксовать.
В завершение традиционно немного "Брутального футбола". Цитаишвили в первом тайме сыграл замечательно.
Но во второй половине встречи Шахтер одержал победу и "поздравил" киевлян с днем города.