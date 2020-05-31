Циничные правила жизни Степаненко, на манеже – те же, или "Давайте похвалим Монзуль" – реакция соцсетей на Классическое

Шахтер переиграл Динамо (3:1) в первом посткарантинном туре УПЛ. Киевляне солидно выглядели до перерыва, однако затем "горняки" заслуженно добыли 3 очка. Столичный клуб остался лишь четвертым в турнирной таблице. Реакция на игру сильнейших команд страны и скандальный эпизод с отмененным голом – в нашем материале.

Шахтер – Динамо: Киев закручивает интригу – 30 минут футбола, тайм издевательства, ветераны и замены решили все

Популярный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык считает, что между соперниками была очень большая разница в классе. Динамо благодаря настрою на матч достойно сыграло 30 минут, но мастерство Шахтера сейчас выше. Цыганык также обращает внимание на то, что у "горняков" лидеры неизменны – все решили Марлос, Мораес, Тайсон и Исмаили.

Дуже велика різниця між командами! Перші 30 хвилин настрій допомагав Динамо, а далі треба показувати майстерність і клас! Рівень треба показувати! А У Шахтаря це зараз суттєво вище — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) May 31, 2020

У Шахтарі на манежі всі ті ж - Марлос, Мораес, Тайсон, Ісмаїлі! Вони роблять велику різницю між двома командами! Цікаво, скільки вони ще витримають - сезон? Два? Але різниця але поки що відчутна — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) May 31, 2020

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

Журналист и блогер Владимир Мыленко предложил цифровые итоги Классического. Удачные серии Шахтера, Марлос приблизился к Милевскому, а Антонио стал юбилейным голеодором главного противостояния Украины.

Бывший пресс-атташе Олимпика и журналист Олег Барков резюмировал встречу: класс Шахтера важнее физической готовности Динамо, арбитр – молодец ("Давате похвалим Монзуль – рефери отработала прекрасно"), а отсутствие болельщиков испортило атмосферу матча.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко наоборот отмечает, что было много мелких судейских ошибок.

Вот нахватает Динамо на два тайма. Ну и индивидуальное мастерство многое решает. Кстати, как по мне, было много мелких судейских ошибок...#ШахтарДинамо — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 31, 2020

Комментатор Вадим Скичко вообще считает, что УПЛ вернулась "клоунадой арбитров".

Українська ліга повертається звично клоунадою арбітрів — Вадим Скічко (@VadymSkichko) May 31, 2020

"Правила жизни Тараса Степаненко: все ради результата", – так лидера Шахтера подколол Youtube-блогер Роман Бебех. Тарас действительно дорисовал страдания после касания Попова в моменте с отмененным голом Динамо.

Правила життя Тараса Степаненка: все заради результату — Роман Бебех (@roman_bebekh) May 31, 2020

Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ

Журналист Евгений Зинченко тоже троллит Степаненко за "профессиональную" симуляцию.

у захопленні від VAR та професіоналізму Степаненка.

тонко відчув момент. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) May 31, 2020

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков, открыто болеющий за Динамо, признает, что контакт между Поповым и Степаненко был, но отмечает неадекватную реакцию хавбека дончан.

Кроме этого, Франков обратил внимание, что "бело-синие" не подготовились к элементарным розыгрышам Шахтера, а тренерский штаб опоздал с заменами.

Заместитель главного редактора "Футбола" Андрей Шахов тоже возмутился актерству Степаненко и похвалил любимое Динамо за хорошую игру в первом тайме.

Правда, потом Шахову пришлось признать, что после перерыва Динамо сдало.

Известный скаут Алекс Великих ожидал большего от столичной команды. Он считает, что Динамо нужно разнообразить игру в тактическом плане, а Шахтеру – нужны новые центрбеки. А вот динамика игры скауту понравилась.

Агент Вячеслав Заховайло не хочет критиковать Динамо, называет счет 3:1 несколько несправедливым и отмечает, что Шахтер наказал киевлян за потерю концентрации в отдельных эпизодах.

"Опыт против молодежи", – аналитик Евгений Гресь еще перед матчем акцентировал внимание на том, что средний возраст игроков Шахтера почти на 5 лет выше, чем у игроков Динамо.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко хвалит Алексея Михайличенко за то, что тот хотел сыграть в Классическом с позиции силы, но одновременно критикует, потому что тренер не рассчитал возможности своих подопечных. Бензина киевлянам хватило на один тайм, а плана Б не было. "Скорее Динамо проиграло своим проблемам, чем победил Шахтер".

"Марлос может не заканчивать никогда – седой, а стоя делает результат", – пишет о герое матча журналист Василий Обараз.

Марлос в принципе, может не заканчивать никогда - седой, а стоя делает результат. — Vasiliy Obaraz (@wengerov) May 31, 2020

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мастер мемов "Футбол 24" Михаил Юхименко слепил эффектный коллаж: Десна, Заря и Александрия боготворят Марлоса – Динамо продолжает буксовать.

В завершение традиционно немного "Брутального футбола". Цитаишвили в первом тайме сыграл замечательно.

Но во второй половине встречи Шахтер одержал победу и "поздравил" киевлян с днем города.