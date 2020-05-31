Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

Шахтар впевнено переграв Динамо (3:1) на НСК Олімпійський у 24 турі чемпіонату України. Рахунок і звіт матчу УПЛ читайте на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Каштру очолює таблицю УПЛ, випереджаючи киян і Зорю на 13 очок. Гра відбувається без глядачів. Дивитись матч онлайн можна на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 16:55. Готуючись до зустрічі, Шахтар двічі розгромив клуби Першої ліги у спарингах. Динамо зіграло внічию з Рухом і впевнено обіграло Олімпік. Це перша офіційна гра для команд за майже 80 днів. Каштру двічі поспіль обіграв Динамо в УПЛ, але поступався в обох кубкових дуелях. Безвиграшна серія киян у матчах чемпіонату з "гірниками" становила 5 матчів.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Команди дуже активно почали. Динамівці вивели на удар Русина з лінії штрафного – Пятов ефектно парирував. На 4-й хвилині Шепелєв не встиг завадити Патріку протягнути м'яч центром, Тайсон отримав пас без опіки Кендзьори, але пробив з кількох метрів дуже слабко в руки Бущану. Мораєс впав у боротьбі з Шабановим, VAR не підтвердив претензії на пенальті. Цітаішвілі, який все ж вийшов у стартовому складі, перехопив круглого на чужій половині, але пас у центр не перейшов. Також і Шепелєв перспективно задумував пас за спини, з тим же "успіхом".

Шахтар – Динамо – відео голів

На 16-й кияни відверто пробачили. Кендзьора пробив з рикошетом, Вербіча і Русина двічі поспіль заблокував Кривцов. Ще парочка подач з кутового завершилися без проблем для Шахтаря. "Гірники" програли чергове підбирання після стандарту, Сидорчук бахнув з-за меж штрафного у дальній нижній. Монзуль перевірила повтори і вгледіла дуже сумнівне порушення правил, скасувавши гол через легкий рух Попова вбік обличчя Степаненка. Тарас, звісно впав красиво, але цей момент ніяк не впливав на гольовий епізод. Яке б рішення тут не ухвалили рефері, буде суперечливо.

Цітаішвілі кинув Шепелєва у прорив. Володимир випередив Пятова і не влучив з гострого кута в порожні ворота, а бокова суддя придумала офсайд, якого не було. Додо прострілював, снаряд влучив у руку Миколенка, судді порушення не помітили, це все не гра на пенальті. Високо накривають динамівці суперника. Команда Каштру відчуває проблеми з виходом в атаку, дуже вже багато браку в передачах під постійним тиском. А ось і ще один гол від Динамо! Цітаішвілі ефектно вирізав на 11 метрів, Буяльський замкнув головою повз Пятова. Офсайду не було, бо Додо застряг. А починалася атака з відбору та ефектного фінта Попова.

Утім, Шахтар у наступній же відігрався. Тайсон ривком з м'ячем розігнав атаку, дещо порушивши щільність рядів суперника. Далі Марлос на Мораєса у штрафний, той у ролі стовпа відкинув назад під удар партнеру. Обвідний удар, в якому Бущан не виручив. Марлосу красиво звільнили позицію для удару, але й самі кияни розгубилися, якось по-дитячому залишили без опіки лідера "гірників". Ось так команди реалізували по 50% своїх влучних ударів за перший тайм, якщо не враховувати скасований гол Сидорчука. Динамо програло у володінні (41% на 59%), але виглядало цікавіше у плані креативу.

Перша заміна вже на 53-й хвилині. Маркос Антоніо виходить у Шахтаря. Коваленко пішов з поля, запам'ятавшись лише жовтою карткою. Вийшов під нападниками хавбек збірної України, але відверто розчарував. Русин і Шепелєв двома передачами загубили дуже перспективні контрнаступи своєї команди. Який фантастичний підкат від Цітаішвілі. Вінгер, якому часто закидають проблеми з відбором, бездоганно видряпав м'яча у своєму штрафному з-під ноги Ісмаїлі. Така собі італійська робота, знаєте. Ісмаїлі після подачі Марлоса падав у боротьбі з Кендзьорою. Була боротьба на межі пенальті, але Монзуль не наважилася призначити – фол в атаці побачила пані Катерина.

Проста атака пройшла на 67-й хвилині. Вербіча відрізали, Сидорчук відпустив Марлоса, який отримав схоже скидання, як у першому таймі, і знову забив ударом у нижній кут. А Тете вже готувався вийти на поле! Присів молодий бразилець, Марлос ще побігає. А це вже схоже на нокаут. Кендзьора помилився в центрі поля, Ісмаїлі з Антоніо знущально легко розіграли стіночку. Шабанов і Кендзьора не порозумілися так, що снаряд влучив у поперечку, а Маркос добив у порожні. Спрацювала заміна Каштру на всі 100. Ще й Фернандо вискочив у штрафний Динамо відразу після заміни. Оригінальні ходи від Михайличенка на 77-й. Русина замінив Караваєв, Де Пена замість Цітаішвілі. Отже, Вербіч переходить в атаку.

Сидорчук підібрав м'яч після виносу Пятова. Прицільно, але капітан Шахтаря встиг здійнятися на ноги і витягнути з кута. Де Пена замикав навіс Кендзьори з 10 метрів, дуже невдало. Коноплянка і Соломон вийшли хвилин на 10 замість Патріка і Тайсона. Відзначаємо, що Каштру замінив усю лінію атаки, але вихід Антоніо замість Коваленка став ключовим. Де Пена здалеку приклався. Удар для статистики в руки голкіперу. Миколенко спробував замкнути стандарт, але став черговою жертвою Пятова.

Шахтар зміцнює лідерство, випереджаючи другу Зорю вже на 16 очок. Динамо за додатковими показниками поступається ще й Десні, опускаючись на 4-е місце.