Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

Колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Хакетт дав експертну оцінку скасованого гола у матчі Шахтаря та Динамо (3:1).

"Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR – це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом.

Шахтар – Динамо: Степаненко оцінив фол Попова, який позбавив киян гола

Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати", – цитує Хакетта Tribuna.com.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці