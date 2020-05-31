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Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

21:00 1607 Читать на русском
Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ
Катерина Монзуль / Фото ФК Шахтар

Колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Хакетт дав експертну оцінку скасованого гола у матчі Шахтаря та Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR – це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом.

Шахтар – Динамо: Степаненко оцінив фол Попова, який позбавив киян гола

Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати", – цитує Хакетта Tribuna.com.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:00
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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Катерина Монзуль Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар
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