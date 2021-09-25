Екс-хавбек збірної України Едуард Цихмейструк впевнений, що кияни не матимуть проблем з Рухом у матчі 9-го туру УПЛ.

"Для Динамо настав той момент, коли потрібно приходити до тями, адже до поразки від Шахтаря підопічні Мірчі Луческу давно не програвали на внутрішній арені.

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Думаю, наставнику киян не доведеться зайвий раз налаштовувати команду на цей поєдинок. Руху вдасться вразити ворота киян, які дадуть відповідь трьома м'ячами", – сказав Цихмейструк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, зустріч між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

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