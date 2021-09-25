Цихмейструк: Динамо надо приходить в себя
13:48 - Читати українською
Экс-хавбек сборной Украины Эдуард Цихмейструк уверен, что киевляне не будут иметь проблем с Рухом в матче 9-го тура УПЛ.
"Для Динамо настал тот момент, когда нужно приходить в себя, ведь до поражения от Шахтера подопечные Мирчи Луческу давно не проигрывали на внутренней арене.
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Думаю, наставнику киевлян не придется лишний раз настраивать команду на этот поединок. Руху удастся поразить ворота киевлян, которые ответят тремя мячами", – сказал Цихмейструк в комментарии Zbirna.com.
Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.
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