Экс-хавбек сборной Украины Эдуард Цихмейструк уверен, что киевляне не будут иметь проблем с Рухом в матче 9-го тура УПЛ.

"Для Динамо настал тот момент, когда нужно приходить в себя, ведь до поражения от Шахтера подопечные Мирчи Луческу давно не проигрывали на внутренней арене.

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Думаю, наставнику киевлян не придется лишний раз настраивать команду на этот поединок. Руху удастся поразить ворота киевлян, которые ответят тремя мячами", – сказал Цихмейструк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

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