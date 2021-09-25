Журналіст Ігор Циганик вважає, що чемпіон України не помітить львівську команду і легко візьме свої очки.

"Мені цікаво насамперед, який склад обере Луческу. Чи берегтиме ключових виконавців до двох наступних поєдинків? Буяльський навіть не полетів у Львів. Не знати, як зараз почувається Шапаренко. Помітно, що Микола ще не повністю відновився.

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Я припускаю, що в Динамо вийде багато гравців, які не мають постійної ігрової практики. Проте для Руха це може навіть гірше. Адже ці футболісти доводитимуть Луческу, що заслуговують на місце в основі.

Якщо львів’яни добре відіграють в захисті, то у киян можуть бути проблеми. Хоча для Динамо дуже важливо не втрачати очки в чемпіонаті, щоб впевнено почуватися на вершині турнірної таблиці. Прогнозую, що обидві команди заб’ють, а Динамо здобуде перемогу", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, зустріч між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

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