Другий прихід Леоніда Кучука у Рух виявився не таким крутим, як очікувалось. Львів'яни під його керівництвом чергують хороші матчі з невиразними, хоча не завжди якість гри відповідала результату – наприклад, перемога над Львовом у дербі була здобута при двох ударах та автоголі суперника. Перед цим матчем команда втратила звитягу над Колосом, граючи у більшості, та без шансів згоріла СК Дніпру-1, а після – втримала нічию із Зорею, програла Десні в компенсований час і розгромила Миколаїв у Кубку.

Кополовець озвучив умову, за якої Рух може забрати очки у Динамо

В тактичному плані Рух теж виглядає доволі неоднозначно. "Жовто-чорні" тримаються у топ-5 УПЛ за темпом передач і середньою кількістю пасів в останню третину, але йде передостаннім за середнім числом дотиків у штрафному. Колектив робить багато передач на просування з непоганою точністю (76%), але більшість атак завершується дальніми ударами (із 66 пострілів 42 пройшли з-за меж карного майданчика). Словом, львів'янам бракує фантазії в завершальній фазі.

В обороні Рух старається сідати в низький блок, але його якість невисока. Підопічні Леоніда Кучука поступаються у понад 56% дуелей один-в-один та йдуть на дні таблиці за перемогами у повітрі, а суперники у матчах проти львів'ян проводять найбільш гострі удари. Втім, стримати Зорю й дати більш-менш гідний бій Десні, нав'язавши рваний темп гру, "жовто-чорні" змогли, тож Динамо ще зарано тішитись. За три очки доведеться поборотись.

Кияни підходять до зустрічі на тлі розгромної поразки від Шахтаря у Суперкубку. Мірча Луческу у класичному стилі списав все на брак мотивації для таких "турнірів", а Де Пена в соцмережах нагадав, хто є чинним чемпіоном – втім, поразка явно вдарила по самолюбству "біло-синіх". Після року без поразок у внутрішніх змаганнях отримати 0:3 від кризових "гірників" команда не очікувала.

Втім, цей факт не повинен тішити фанів Руха. Винос у Класичному стався не зовсім по грі – у статистичному плані динамівці залишились на своєму високому рівні, а "гірники" мало що створили. Кияни здорово оборонялись і тікали в контратаки, однак все зламав доволі випадковий гол Траоре, після якого довелося сильніше розкриватись. Сьогодні ж рівень спротиву буде набагато слабшим.

Рух має справу з найкращою атакою чемпіонату (23 забитих голи при 21,18 xG) та з найкращою обороною (2 пропущених голи, 4,54 очікуваних). Крім того, кияни йдуть в лідерах УПЛ за успішністю єдиноборств та ігровому темпі (більший тільки у Шахтаря), та і загалом Динамо виглядає фаворитом у боротьбі за золото. Цей фаворит добряче отримав по носу від принципового суперника – і сьогодні він зробить усе, аби довести випадковість поразки в Суперкубку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов, Бурда, Бєсєдін (Динамо)

Дискваліфіковані: Федорчук (Рух)

Поза заявкою: Буяльський, Кулач, Рамірес (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Сич – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Шкурін

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Прогнозувати Руху хоча б нічию важко навіть у простіших поєдинках, а тут усе очевидно. Динамо – безумовний фаворит, який сильніший за усіма показниками і який не заслужив на розгром від Шахтаря. Сьогодні підопічні Мірчі Луческу будуть це доводити, хоча навряд чи варто очікувати розгрому – "біло-синім" необхідно поберегти сили, адже попереду поєдинок проти Баварії та стратегічно важливе Класичне в УПЛ.

Динамо повинно перемогти максимально впевнено, але без феєрії.

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