Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко не бачить прориву у потенційному переході Віктора Циганкова до одного з найтитулованіших клубів Нідерландів.

– Що скажете про можливий трансфер Циганкова до ПСВ?

– Не розумію, навіщо йому туди йти!? Нема чого йому там робити. Тим більше, вони всі (гравці Динамо і Шахтаря, – прим. автора) хочуть до Арсенала, Барселони, Реала. Тому я роблю простий висновок – нічого йому робити в Нідерландах! Хіба що оселедець топтати, який нам Левченко привозив на канал.

А якщо серйозно, то я вважаю, що з київського Динамо немає сенсу кудись іти, якщо це не серйозний клуб. Можна згадати Миколенка у Евертоні. Де Евертон, а де Динамо? Динамо хоч у Лізі Європи грає. Я міг би зрозуміти такий перехід у мій час, заради заробітку. Зараз не треба нікуди йти, можна заробляти в Динамо, причому, нічого не роблячи.

– Але у Циганкова, радше за все, впала мотивація в Динамо, і він хоче нового виклику в кар'єрі.

– Якщо впала мотивація, то він не футболіст. Мотивація взагалі ніколи не має падати. Наприклад, якщо форвард забив за сезон 15-20 м'ячів, то наступного року має забити не менше.

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– Можливо, ПСВ для Циганкова стане трампліном для переходу до більш серйозного клубу?

– Я не впевнений, що це буде трамплін. Це не Динамо, де тебе підтримують, у пресі пишуть хвалебні оди, а у чемпіонаті слабкі суперники.

– Циганков виділятиметься у ПСВ?

– Не буде, бо там багато технічних футболістів. Я б ще міг зрозуміти перехід в Аякс, коли той вигравав Лігу чемпіонів, але ПСВ… З таким самим успіхом можна поїхати до Саудівської Аравії заробляти. Також не забувайте, що Циганков досить травматичний. А за кордоном ніхто на тебе довго чекати не буде. Футболіст сам повинен вирішувати – чи зможе він, і чи має характер.

– В який чемпіонат треба переходити Циганкову?

– Технічно він може грати у будь-якому чемпіонаті, але в Англії йому буде складніше. Велику роль відіграє те, до якого тренера він потрапить. Якщо його змусять відпрацьовувати назад, Циганков пропаде, як і будь-який інший технічний гравець.

– Transfermarkt оцінює Циганкова в 25 мільйонів євро. А як ви вважаєте, скільки він коштує?

– Після таких єврокубків його навіть за десятку ніхто не візьме.

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– Що б ви порадили Циганкову, якщо в нього на руках уже є пропозиція від ПСВ?

– Я б на його місці відразу ж зробив висновок, що "я слабенький футболіст", якщо надійшла пропозиція від такої команди. Отже, треба залишатися тут і бути найкращим у чемпіонаті України.

Я вважаю, йому не варто переходити до ПСВ. У Динамо він може проявити себе в єврокубках, плюс він удома. Циганков один із найкращих у нашому чемпіонаті, а там – невідомість.

– У Циганкова влітку закінчується контракт з Динамо. Ваш прогноз: він продовжить угоду чи піде?

– Я б на його місці продовжив. Тим більше, так не йдуть із Динамо – коли провалені єврокубки, збірна та частково чемпіонат, – заявив Леоненко у коментарі FanDay.

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