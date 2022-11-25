ПСВ може підписати українця на заміну Коді Гакпо, повідомляє Soccernews.nl.

Циганков визначився щодо майбутнього в Динамо, – Вацко

Клуби АПЛ ще влітку намагалися придбати зірку "фермерів", але не склалося. Гакпо проводить черговий потужний клубний сезон і став відкриттям чемпіонату світу – голи у стартових двох матчах поспіль. ПСВ навряд встоїть, якщо взимку хтось запропонує за 23-річного форварда 50 млн євро. На заміну розглядають Циганкова або Єспера Карлссона з АЗ.

Нагадаємо, свого часу Олександр Зінченко відіграв сезон 2016/17 у оренді за клуб з Ейндховена. Циганков може поповнити склад ПСВ дешево або влітку взагалі безкоштовно, оскільки досі не продовжив контракт з Динамо.

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