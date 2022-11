Динамо підходило до поєдинку з Металістом 1925 в статусі четвертої команди чемпіонату, маючи рівність очок із Зорею. Відставання від Шахтаря становило чотири бали, причому в цьому році "біло-сині" зіграють на один матч більше – тобто, існував шанс зазимувати на другій позиції. Тим не менш, для початку треба було переграти харків'ян, яким в останніх трьох турах вдалося набрати сім залікових балів.

Динамо підійшло до гри в бойовому складі, вдавшись до ротації лишень на позиції голкіпера. Як і очікувалось, з перших хвилин господарі захопили контроль над м'ячем і територією, практично нічого не дозволяючи супернику. Забігаючи наперед скажемо, що у першому таймі команда Едмара й Олега Голодюка не створила жодного моменту – хоча кілька перспективних вривань у штрафний було.

У Динамо ж гострих епізодів вистачало. Вже на 7-й хвилині забивати міг Буяльський, який пробив з лету з лівого флангу – над поперечкою! Лонгшот Сидорчука на 10-й був точнішим, змусивши Мозіля парирувати перед собою, а простріл Караваєва під замикання Циганкову на 12-й мав завершитись голом – втім, Мозіль врятував Металіст 1925, вчасно зробивши ривок із воріт.

В середині тайму ударами з меж штрафного мав забивати Ванат, але його спроби накрили Ткачук і все той же Мозіль. Зрештою, на 43-й хвилині тиск господарів вилився у пенальті – це Вачіберадзе підбив ногу Сидорчука, коли той пробивав метрів з 15-ти. Циганков підійшов до позначки й потужно вистрілив у правий верхній кут, однак Мозіль врятував і тут!

Tsyhankov has his penalty saved!



Some effort from the keeper ?



That and the fans chants the only real ‘highlights’ of this first half pic.twitter.com/2adsed3bld