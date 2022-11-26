Динамо не змогло переграти Металіст 1925 в рамках 15-го туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Динамо підходило до поєдинку з Металістом 1925 в статусі четвертої команди чемпіонату, маючи рівність очок із Зорею. Відставання від Шахтаря становило чотири бали, причому в цьому році "біло-сині" зіграють на один матч більше – тобто, існував шанс зазимувати на другій позиції. Тим не менш, для початку треба було переграти харків'ян, яким в останніх трьох турах вдалося набрати сім залікових балів.

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Динамо підійшло до гри в бойовому складі, вдавшись до ротації лишень на позиції голкіпера. Як і очікувалось, з перших хвилин господарі захопили контроль над м'ячем і територією, практично нічого не дозволяючи супернику. Забігаючи наперед скажемо, що у першому таймі команда Едмара й Олега Голодюка не створила жодного моменту – хоча кілька перспективних вривань у штрафний було.

У Динамо ж гострих епізодів вистачало. Вже на 7-й хвилині забивати міг Буяльський, який пробив з лету з лівого флангу – над поперечкою! Лонгшот Сидорчука на 10-й був точнішим, змусивши Мозіля парирувати перед собою, а простріл Караваєва під замикання Циганкову на 12-й мав завершитись голом – втім, Мозіль врятував Металіст 1925, вчасно зробивши ривок із воріт.

В середині тайму ударами з меж штрафного мав забивати Ванат, але його спроби накрили Ткачук і все той же Мозіль. Зрештою, на 43-й хвилині тиск господарів вилився у пенальті – це Вачіберадзе підбив ногу Сидорчука, коли той пробивав метрів з 15-ти. Циганков підійшов до позначки й потужно вистрілив у правий верхній кут, однак Мозіль врятував і тут!

Tsyhankov has his penalty saved!



Some effort from the keeper ?



That and the fans chants the only real ‘highlights’ of this first half pic.twitter.com/2adsed3bld — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 26, 2022

У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Мірча Луческу у роздягальні змушений був вдатися до замін – румун зняв з пробігу Кабаєва й Ваната, випустивши Бєсєдіна й Гармаша. Денис практично одразу після появи на полі провів дальній удар, але для Мозіля він не становив проблеми.

Металіст 1925 і в другому таймі майже нічого не створив, окрім скасованого гола Борячука з офсайду. Навіть допомога від Нещерета на 85-й хвилині гостям не допомогла – Руслан помилився на виході, Мартинюк пробив у дальній кут порожніх воріт, але не влучив (хоча Русин міг підправити). За три хвилини до цього Русин перекинув голкіпера з дистанції, однак м'яч у площину не пішов.

Динамо продовжувало домінувати, створюючи велику кількість моментів. Реалізація шкутильгала. Дальній постріл Забарного на 55-й хвилині пролетів над воротами, Сидорчук на 66-й стріляв метрів з 25-ти повз ближній кут, а перед цим він виконав класну подачу на Гармаша. Денис головою спрямував м'яч під праву стійку, але йому зовсім трішечки забракло точності.

Найкращий момент кияни змарнували на 68-й хвилині. Обіграш "біло-синіх" у карному майданчику завершився ударом Буяльського з правого краю, а м'яч рикошетом від захисника полетів за комірець Мозілю – Олег хитнувся, однак в останню мить відбив сферу перед собою. На добиванні опинився свіжий Шепелєв, який бахнув з метру. І не влучив у ворота! Шок.

В наступні 20 хвилин тиск Динамо якось перестав конвертуватись у небезпечні епізоди. Металіст 1925 тримався міцно. Аж на 89-й хвилині господарі могли відкрити рахунок внаслідок прострілу Перріса – Буяльський замикав під поперечину, але Мозіль парирував! У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Динамо набрало 27 очок і вийшло на третю позицію, однак шанс зазимувати вище втрачено. Шахтар у випадку рівності балів збереже другу сходинку завдяки перемозі в Класичному. Зоря ж завтра може опустити киян назад на четверте місце.

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