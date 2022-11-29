Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко не видит прорыва в потенциальном переходе Виктора Цыганкова в один из самых титулованных клубов Нидерландов.

– Что скажете о возможном трансфере Цыганкова в ПСВ?

– Не понимаю, зачем ему туда идти!? Нечего ему там делать. Тем более, они все (игроки Динамо и Шахтера, – прим. автора) хотят в Арсенал, Барселону, Реал. Поэтому я делаю простое заключение – нечего ему делать в Нидерландах! Разве что селедку топтать, которую нам Левченко привозил на канал.

А если серьезно, то я считаю, что из киевского Динамо нет смысла куда-то уходить, если это не серьезный клуб. Можно вспомнить Миколенко в Эвертоне. Где Эвертон, а где Динамо? Динамо хоть в Лиге Европы играет. Я мог бы понять такой переход в мое время ради заработка. Сейчас не надо никуда уходить, можно зарабатывать в Динамо, причем ничего не делая.

– Но у Цыганкова, скорее всего, упала мотивация в Динамо, и он хочет нового вызова в карьере.

– Если упала мотивация, то он не футболист. Мотивация вообще никогда не должна падать. К примеру, если форвард забил за сезон 15-20 мячей, то в следующем году должен забить не меньше.

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– Может, ПСВ для Цыганкова станет трамплином для перехода в более серьезный клуб?

– Я не уверен, что это будет трамплин. Это не Динамо, где тебя поддерживают, в прессе пишут хвалебные оды, а в чемпионате слабые соперники.

– Цыганков будет выделяться в ПСВ?

– Не будет, потому что там много техничных футболистов. Я бы еще мог понять переход в Аякс, когда тот выигрывал Лигу чемпионов, но ПСВ… С таким же успехом можно поехать в Саудовскую Аравию зарабатывать. Также не забывайте, что Цыганков достаточно травматичен. А за границей никто тебя долго ждать не будет. Футболист сам должен решать – сможет ли он и имеет ле характер.

– В какой чемпионат нужно переходить Цыганкову?

– Технически он может играть в любом чемпионате, но в Англии ему будет сложнее. Большую роль играет то, к какому тренеру он попадет. Если его заставят отрабатывать назад, Цыганков пропадет, как и любой другой технический игрок.

– Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро. А как вы думаете, сколько он стоит?

– После таких еврокубков его даже за десятку никто не возьмет.

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– Что бы вы посоветовали Цыганкову, если у него на руках уже есть предложение от ПСВ?

– Я бы на его месте сразу же сделал вывод, что "я слабоватый футболист", если поступило предложение от такой команды. Следовательно, нужно оставаться здесь и быть лучшим в чемпионате Украины.

Я считаю, ему не следует переходить в ПСВ. В Динамо он может проявить себя в еврокубках, плюс он дома. Цыганков один из лучших в нашем чемпионате, а там – неизвестность.

– У Цыганкова летом истекает контракт с Динамо. Ваш прогноз: он продлит соглашение или уйдет?

– Я бы на его месте продлил. Тем более, так не уходят из Динамо – когда провалены еврокубки, сборная и частично чемпионат, – заявил Леоненко в комментарии FanDay.

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