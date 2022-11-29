Контракт 25-річного вінгера завершується вже влітку 2023-го – відповідно, лідер Динамо може покинути клуб безкоштовно. Попри це, Ігор Суркіс не планує отримати за Циганкова бодай якісь гроші, продавши його у зимове вікно. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Президент Динамо мені особисто говорив, що робитиме пропозицію і вестиме переговори з Циганковим та його родиною, щоб підписати новий контракт. Тому продавати його взимку особливого сенсу немає.

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Якщо ж контракт не вдасться підписати, то я думаю, що Динамо його не відпустить до літа. До кінця сезону він виступатиме за Динамо, якщо не вдасться знайти спільної позиції. Так, Циганков може вже взимку підписати попередній контракт, але вільним агентом він стане тільки влітку.

Якщо ж вдасться перепідписати контракт, то я вважаю, що буде прописана чітка клаусула, за яку Циганкова будуть відпускати в інший клуб. Думаю, що вона буде коливатися в 15 мільйонів євро. Я зараз наговорюю свої думки, нічого більше.

І тоді влітку будуть шукати клуб, який буде готовий заплатити за Циганкова 15 мільйонів євро. Чому влітку? Тому що великі та серйозні клуби планують бюджет на рік, взимку вони не роблять серйозних придбань. Хіба доповнення до складу, травми, можливо, в когось не пішла гра. Всі найбільші трансфери відбуваються якраз влітку, коли йде планування бюджету і планування року. Тоді вже готуються серйозні трансферні цілі.

Тому я на 90 відсотків впевнений, що взимку Циганков Динамо не залишить. А чи він залишить влітку? Я, знову ж таки, на відсотків 80 впевнений, що Циганков влітку Динамо покине", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

У сезоні 22/23 Віктор Циганков зіграв за Динамо 22 матчі, забив 8 голів та віддав 6 асистів.

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