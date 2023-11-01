Жирона зіграє проти Сан-Роке в кубковому матчі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

"Червоно-білі" стартують в Кубку Іспанії проти Сан-Роке. Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Жирона може допомогти Барселоні позбутися трансферного провалу

Головний тренер Жирони Мічел вирішив залишити нападника Артема Довбика в запасі. А ось Віктор Циганков вийде з перших хвилин. Онлайн-трансляція матчу Сан-Роке – Жирона відбудеться на MEGOGO Футбол Перший.

Запасні: Гассаніга, Довбик, Савіо, Ян Коуто, Іван Мартін, Селві, Альмена, Анталь.