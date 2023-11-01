Циганкова і Довбика спіткала різна доля на гру Кубка Іспанії – де дивитися онлайн-трансляцію матчу
12:14 - Читать на русском
Жирона зіграє проти Сан-Роке в кубковому матчі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
"Червоно-білі" стартують в Кубку Іспанії проти Сан-Роке. Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Жирона може допомогти Барселоні позбутися трансферного провалу
Головний тренер Жирони Мічел вирішив залишити нападника Артема Довбика в запасі. А ось Віктор Циганков вийде з перших хвилин. Онлайн-трансляція матчу Сан-Роке – Жирона відбудеться на MEGOGO Футбол Перший.
Запасні: Гассаніга, Довбик, Савіо, Ян Коуто, Іван Мартін, Селві, Альмена, Анталь.
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