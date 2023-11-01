Жирона уважно стежить за ситуацією навколо півзахисника Барселони Оріоля Ромеу, який був звинувачений у поразці "блаугранас" у матчі з Реалом (1:2). Згідно Diario Sport, керівництво Жирони замислюється над гіпотетичним літнім поверненням Ромеу, який виступав за "червоно-білих" у сезоні 2022/23.

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Нагадаємо, що після поразки Барселони в Ель-Класико видання Relevo написало про те, що каталонський клуб більше не розраховує на Ромеу і намагатиметься знайти нового півзахисника в зимове трансферне вікно. Джерело стверджувало, що головний тренер "блаугранас" Хаві від самого початку не був зацікавлений в Оріолеві – Ромеу перебував на шостому або сьомому місці в списку побажань головного тренера команди.

За підсумками 11 турів Ла Ліги Жирона випереджає Барселону в турнірній таблиці на 4 очки. Команда Віктора Циганкова та Артема Довбика розташувалася на другому місці, тоді як Барселона перебуває на четвертій сходинці.

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