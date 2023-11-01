Жирона сыграет против Сан-Роке в кубковом матче. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

"Красно-белые" стартуют в Кубке Испании против Сан-Роке. Встреча начнется в 13.00 по киевскому времени.

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Главный тренер Жироны Мичел решил оставить нападающего Артема Довбика в запасе. А вот Виктор Цыганков выйдет с первых минут матча. Трансляция встречи доступна на MEGOGO.

Запасные: Гассанига, Довбик, Савио, Ян Коуто, Иван Мартин, Селви, Альмена, Анталь.