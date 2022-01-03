Лідер Динамо відзначився гарним вчинком під час перебування у відпустці.

Вінгер "біло-синіх" встиг не лише злітати на Мальдіви та відпочити в Буковелі. На запрошення Патрульної поліції Києва Віктор завітав до дітей, батьки яких працювали правоохоронцями і загинули під час виконання службових обов'язків.

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Ще перед Днем святого Миколая 9-річний Данило зізнався, що мріє отримати футболку Циганкова. Хлопець 2 роки займається футболом і фанатіє від Віктора. Столичні поліцейські вирішили здійснити мрію хлопчака і зв'язалися з Циганковим, який знайшов час і можливість для візиту в управління поліції.

Динамівець поспілкувався з хлопцем, привітав його з Новим роком та подарував футболку зі своїм автографом, інформує офіційний сайт Нацполіції Києва.

У сезоні 2021/22 Циганков забив 11 голів у 25-ти матчах. Під час відпустки 24-річний вінгер освідчився своїй коханій.