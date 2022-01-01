Українські та світові футбольні зірки відзначили настання 2022-го. Хто і як відсвяткував – у підбірці "Футбол 24".

Як футбоілсти зустріли 2022 рік / Колаж Футбол 24

Захисник Шахтаря Валерій Бондар з дружиною Дарією святкували у Буковелі. Компанію подружжю склали такі милі створіння. Сподіваємося, шерсть не постраждала.

Віталій та Аліна Буяльські з дітьми.

Як і Тарас і Маргарита Степаненки. Щоправда, тут дещо чисельніша бригада.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву

Беньямін Вербіч зі своєю половинкою та сином. Перша новорічна ніч для Мая – сина вінгера Динамо.

Легенда Металіста Марко Девіч зі своїми дівчатами.

Сім'я Івана Петряка приїхала на свята з Угорщини на рідну Черкащину.

Сімейство Кривцових не забуло про домашнього улюбленця Персика, який теж став частиною свята.

Креативно підійшов до святкування Нового року Олександр Зінченко. Тут хавбек Ман Сіті і збірної України у компанії дружини Влади, доньки Єви і улюблених собак.

А це світлина із зустрічі 2021-го. Щоб ніхто часом нічого не подумав.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді вимолив пробачення за зраду і кардинально змінив імідж. Кількість блондинів у їхній великій сім'ї зросла.

Віктор Коваленко – претендент на найоригінальнішу новорічну світлину. "Коли в тебе COVID, а вона просить фотку", – написав хавбек Спеції. Бажаємо швидкого одужання!

Олександр Шовковський з коханою.

Юхим Конопля з дівчиною святкували в одному із закладів Яремче. Музиканти на задньому плані точно не дали сумувати захиснику Шахтаря.

Артем і Анна Кравці з синами.

Віктор Циганков на стилі – незабаром найкращий бомбардир Динамо стане сімейною людиною.

Роберт Лєвандовскі святкував у Дубаї. Величенька компанія у форварда Баварії та збірної Польщі.

Десь там були і представники Динамо – Богдан Лєднєв з дівчиною Марією.

І Денис Попов з новоспеченою дружиною. Цікаво, чи зустрілися з Лєвандовскі?

Сергій Ребров із сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Команда українського тренера зустріла 2022-й впевненим лідером чемпіонату.

Найвідоміші ведучі українського футбольного телебачення. Олександр Денисов...

... чарівна Саша Лобода...

... ну і куди ж без Ігоря Циганика.

Настала черга дійсно радісних світлин. Андрій Лунін з дружиною Анастасією зізналися, що очікують первістка.

А для Сергія та Анни Сидорчуків майбутня дитина стане вже четвертою.

В очікуванні першої дитини і півзахисник Легії Ігор Харатін з дружиною Каріною – у них народиться хлопчик. Вітаємо усіх гравців збірної України!

Як завжди, топовий Артем Мілевський. Ікра, олів'є, шуба... і навіть гранчак. Свято точно вдалося!

Милиці – не завада повноцінному святкуванню новорічної ночі. Доведено Неймаром.

Ерлінг Холанд вирішив виділитися – тут ви не побачите банального фото біля ялинки чи з ресторану.

Кріштіану Роналду і його велика сім'я, яка незабаром стане ще більшою. Так-так, Джорджина знову вагітна.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"