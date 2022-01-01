"Коли у тебе COVID, а вона просить фотку": як футболісти зустріли 2022 рік – милиці, гранчак і зірковий бебі-бум
Українські та світові футбольні зірки відзначили настання 2022-го. Хто і як відсвяткував – у підбірці "Футбол 24".
Захисник Шахтаря Валерій Бондар з дружиною Дарією святкували у Буковелі. Компанію подружжю склали такі милі створіння. Сподіваємося, шерсть не постраждала.
Віталій та Аліна Буяльські з дітьми.
Як і Тарас і Маргарита Степаненки. Щоправда, тут дещо чисельніша бригада.
Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву
Беньямін Вербіч зі своєю половинкою та сином. Перша новорічна ніч для Мая – сина вінгера Динамо.
Легенда Металіста Марко Девіч зі своїми дівчатами.
Сім'я Івана Петряка приїхала на свята з Угорщини на рідну Черкащину.
Сімейство Кривцових не забуло про домашнього улюбленця Персика, який теж став частиною свята.
Креативно підійшов до святкування Нового року Олександр Зінченко. Тут хавбек Ман Сіті і збірної України у компанії дружини Влади, доньки Єви і улюблених собак.
А це світлина із зустрічі 2021-го. Щоб ніхто часом нічого не подумав.
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді вимолив пробачення за зраду і кардинально змінив імідж. Кількість блондинів у їхній великій сім'ї зросла.
Віктор Коваленко – претендент на найоригінальнішу новорічну світлину. "Коли в тебе COVID, а вона просить фотку", – написав хавбек Спеції. Бажаємо швидкого одужання!
Олександр Шовковський з коханою.
Юхим Конопля з дівчиною святкували в одному із закладів Яремче. Музиканти на задньому плані точно не дали сумувати захиснику Шахтаря.
Артем і Анна Кравці з синами.
Віктор Циганков на стилі – незабаром найкращий бомбардир Динамо стане сімейною людиною.
Роберт Лєвандовскі святкував у Дубаї. Величенька компанія у форварда Баварії та збірної Польщі.
Десь там були і представники Динамо – Богдан Лєднєв з дівчиною Марією.
І Денис Попов з новоспеченою дружиною. Цікаво, чи зустрілися з Лєвандовскі?
Сергій Ребров із сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Команда українського тренера зустріла 2022-й впевненим лідером чемпіонату.
Найвідоміші ведучі українського футбольного телебачення. Олександр Денисов...
... чарівна Саша Лобода...
... ну і куди ж без Ігоря Циганика.
Настала черга дійсно радісних світлин. Андрій Лунін з дружиною Анастасією зізналися, що очікують первістка.
А для Сергія та Анни Сидорчуків майбутня дитина стане вже четвертою.
В очікуванні першої дитини і півзахисник Легії Ігор Харатін з дружиною Каріною – у них народиться хлопчик. Вітаємо усіх гравців збірної України!
Як завжди, топовий Артем Мілевський. Ікра, олів'є, шуба... і навіть гранчак. Свято точно вдалося!
Милиці – не завада повноцінному святкуванню новорічної ночі. Доведено Неймаром.
Ерлінг Холанд вирішив виділитися – тут ви не побачите банального фото біля ялинки чи з ресторану.
Кріштіану Роналду і його велика сім'я, яка незабаром стане ще більшою. Так-так, Джорджина знову вагітна.
Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"