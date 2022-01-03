Лидер Динамо отметился хорошим поступком во время пребывания в отпуске.

Вингер "бело-синих" успел не только слетать на Мальдивы и отдохнуть в Буковеле. По приглашению Патрульной полиции Киева Виктор посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей.

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Еще перед Днем святого Николая 9-летний Даниил признался, что мечтает получить футболку Цыганкова. Парень 2 года занимается футболом и фанатеет от Виктора. Столичные полицейские решили осуществить мечту мальчишки и связались с Цыганковым, который нашел время и возможность для визита в управление полиции.

Динамовец пообщался с парнем, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом, сообщает официальный сайт Нацполиции Киева.

В сезоне 2021/22 Цыганков забил 11 голов в 25 матчах. Во время отпуска 24-летний вингер сделал предложение своей возлюбленной.