Циганков зараз не грає за Динамо через принцип Луческу, – Циганик
06:30 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик розповів про важливість тренувального процесу для наставника киян Мірчі Луческу.
"Чому не грає Циганков, а лише виходить на заміну? Віктор не пройшов збори.
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У Луческу є своє бачення історії, хто тренується – той грає. У нього завжди так було, і в Шахтарі також. Луческу дасть Віктору шанс, але спочатку він повинен виконати ту роботу, яку вимагає тренер", – заявив Циганик у програмі Профутбол.
У нинішньому сезоні УПЛ Циганков встиг провести 5 матчів, в яких відзначився трьома голами.
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