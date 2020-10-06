Цыганков сейчас не играет за Динамо из-за принципа Луческу, – Цыганык
06:30 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык рассказал о важности тренировочного процесса для наставника киевлян Мирчи Луческу.
"Почему не играет Цыганков, а только выходит на замену? Виктор не прошел сборы.
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У Луческу есть свое видение истории, кто тренируется – тот играет. У него всегда так было, и в Шахтере также. Луческу даст Виктору шанс, но сначала он должен выполнить ту работу, которую требует тренер", – заявил Цыганык в программе Профутбол.
В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков успел провести 5 матчей, в которых отметился тремя голами.
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