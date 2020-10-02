Півзахисник Віктор Циганков залишається в Динамо до зимової паузи, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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А от Денис Гармаш має вирушити в оренду – Динамо не отримало жодних пропозицій щодо його повноцінного трансферу. Джерело виключає можливість оренди клубом УПЛ та пророкує повернення у Туреччину.

Зауважимо, Віктор Циганков втратив постійне місце в основі "біло-синіх" з приходом Мірчі Луческу, хоча був основним у минулій кампанії. Гармаша Динамо взимку відправило в оренду у Різеспор, де він провів у чемпіонаті Туреччини 14 матчів, в яких відзначився трьома голами. У поточному сезоні він не зіграв жодного поєдинку.

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