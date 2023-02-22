Вінгер Жирони і збірної України Віктор Циганков змушений був відстоювати свої інтереси в суді. Це йому успішно вдалося.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася постанова Першотравневого районного суду міста Чернівці від 14 лютого 2023 року, фігурантом якої є гравець збірної України.

Маліновський має одну з найнижчих зарплат в Марселі – джерело розкрило доходи українця

У тексті постанови вказано, що 1 квітня 2022 року футболіст вивіз за межі митної території України через пункт пропуску Порубне – Сірет Чернівецької митниці валютні цінності, а саме 500 тисяч доларів США та 115 тисяч євро.

У працівників митниці виникли сумніви, що всі документи оформлені належним чином, а гравця запідозрили у порушенні митних правил, про що було складено відповідний протокол. Адвокат запевнив, що походження коштів – законне, адже з 2018 по 2022 рік гравець Динамо і збірної України отримував заробітну плату. У судове засідання надали довідку, відповідно до якої, офіційна зарплата гравця в Динамо за 2020 рік склала 325,5 тисяч доларів США, а за 2021 рік – 36,645 млн гривень, що по офіційному курсу становило більше 1,1 мільйона євро.

У підсумку, суд встановив, що складу правопорушення в діях футболіста немає. Провадження у справі закрито, але на постанову ще може бути подана апеляційна скарга.

Прізвище гравця у судовому рішенні приховане. Tribuna.com стверджує, що це був Віктор Циганков, який у січні 2023-го перебрався з Динамо в Жирону.

До слова, у 2020 році видання Українська правда повідомляло, що офіційна зарплата Циганкова в київському клубі за грудень 2019-го склала приблизно 18 тисяч гривень.

"Циганков змусив трибуни підстрибнути, стадіон був в екстазі": преса Барселони приємно шокована українцем