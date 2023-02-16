Зарплата Маліновського становить солідні 150 тисяч євро на місяць, повідомляє StatsOMP. Втім, Руслан отримує досить небагато в порівнянні з іншими партнерами – лише 6 гравців заробляють менше.

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Рейтинг очолює Ерік Байї, який перебрався з Манчестер Юнайтед на правах оренди, – 416 тисяч євро. Друга сходинка за Маттео Гендузі – 400 тисяч, а третє місце посідає Аззедін Унаї – 346 тисяч.

Додамо, що Руслан Маліновський відіграв вже 8 матчів за Марсель після приходу з Аталанти та відзначився 2 голами. Права на українця все ще належать італійському клубу.

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