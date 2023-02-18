"Віктор Циганков був представлений уболівальникам з перших хвилин на домашній арені Монтіліві. Раніше він вже отримував декілька хвилин у матчі проти Валенсії та зіграв проти Кадіса на виїзді, попри фізичні проблеми, які виникли в останній момент.

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Проти Альмерії він вперше вийшов у старті, і вболівальники, які не бачили його у формі київського Динамо в матчах Ліги чемпіонів, могли спостерігати, на що він здатен. Перший тайм був бездоганним, блискучим і чудовим. Акієме не зміг втримати м'яч і команда Мічела скористалася цим, забивши вперше. Коли гра максимально заспокоїлась, саме українець задавав тон. Спочатку він став головним героєм гола, скасованого через офсайд. А згодом Віктор виправився, забивши свій перший м'яч у складі "біло-червоних" після передачі Рікельме. За рахунку 3:0 Циганков змусив 8879 глядачів на трибунах підстрибнути, віддавши вишукану передачу на Хаві Ернандеса.

Циганков дуже добре ладнав зі своїми партнерами по команді і грав без надмірної наполегливості. Коли міг, брав ініціативу на себе, але коли бачив, що це не ідеальний варіант і не той, який потрібен команді, вважав за краще озиратися назад і шукати Арнау Мартінеса, Алекса Гарсію або будь-якого іншого партнера по команді, щоб переломити хід гри.

На 65-й хвилині українець був замінений на Тоні Вілью. Стадіон був у сльозах. А вболівальники "біло-червоних" вітали свою нову зірку. Циганков за трохи більше ніж годину продемонстрував, що є різностороннім гравцем, який може принести багато позитиву Жироні. І ця диференціальна цінність є саме тим, що в кінцевому підсумку дає спокій командам, які борються за те, щоб уникнути вильоту", – написав Себастьян на сторінках L'Esportiu.

Нагадаємо, Циганков став гравцем Жирони 17 січня. Динамо заробило 5 млн євро та отримає 50% від майбутнього продажу українця.

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