Динамо платить гравцям жалюгідну зарплатню та використовує офшори – ЗМІ оприлюднив документи київського клубу

Чимало українців можуть потішити власне его – як виявилося, вони заробляють більше, ніж чинні гравці та тренери київського Динамо. Принаймні, якщо брати до уваги виключно офіційні заробітки.

Гравці та тренерський штаб Динамо продовжують отримувати доволі низьку офіційну заробітну плату. Про це широкому загалу стало відомо ще у 2018 році, але відтоді ситуація кардинальним чином не змінилася. Про це свідчить відповідна відомість столичного клубу за грудень 2019 року, яку опублікувала Українська правда.

Динамо платить гравцям офіційну зарплату в розмірі менше тисячі доларів на місяць, – ЗМІ

Найвища офіційна зарплатня серед гравців Динамо за грудень минулого року склала трохи більше 21 тисячі гривень – таку суму до своєї кишені поклав капітан команди Сергій Сидорчук. Віктор Циганков отримав близько 18 тисяч, приблизно таку ж суму заробив і Денис Гармаш, який у січні вирушив у оренду в турецький Різеспор. Цікаво, що жоден легіонер "біло-синіх" (Беньямін Вербіч, Карлос де Пена, Тамаш Кадар чи Фран Соль) не заробив за грудень більше 20 тисяч.

Артем Бєсєдін, який наразі відсторонений від футболу через підозру у вживанні допінгу, отримав на картку близько 17 тисяч. А от гравці молодіжної команди офіційно заробляють куди менше за своїх колег – зокрема, зарплатня Іллі Забарного, який на зборах у Туреччині зіграв кілька спарингів за основну команду, склала скромні 4 тисячі гривень. Чемпіони світу-2019 у складі збірної України U-20 отримують більше – Георгій Цітаішвілі та Денис Попов поповнили свій гаманець приблизно на 18 тисяч.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко отримав приблизно 15 тисяч гривень, а от зарплатня президента клубу Ігоря Суркіса за грудень 2019 року склала трохи більше 40 тисяч. Віце-президент Євген Красніков, який раніше хотів покинути клуб, продовжує працювати в Динамо – за грудень він офіційно заробив 10 тисяч гривень. До слова, за даними Міністерства фінансів, середня заробітна плата в Україні у грудні 2019 року становила приблизно 12 тисяч гривень – як бачимо, у київському клубі заробляють не набагато більше. Принаймні, офіційно.

Повна зарплатна відомість Динамо за грудень 2019 року доступна тут.

Як стверджує та ж Українська правда, у київському клубі є ще й "чорна" зарплата, яку виплачують через дві офшорні компанії – Newport Managmet та "Динамо Київ Кіпр ЛТД". Розмір "чорної" зарплати у провідних гравців Динамо складає 50-60 тисяч доларів на місяць. Раніше Дерліс Гонсалес, який днями перейшов у парагвайську Олімпію, заявляв, що у Києві його зарплатня складала 110 тисяч доларів на місяць плюс автомобіль та квитки на літак.

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У розпорядженні джерела опинився ще один документ – це Додаток до угоди про розрив контракту з сербським захисником Александаром Пантічем, який покинув Динамо влітку 2019 року. За дострокове припинення співпраці сербський захисник отримав від київського клубу 800 тисяч євро – це більше, ніж офіційний зарплатний фонд Динамо за кілька місяців. Із цієї суми 145 тисяч євро – винагорода за липень та серпень 2019 року, а 444 тисячі – компенсація за припинення дії угоди. Виділимо останній пункт, який передбачає можливість виплати коштів дочірньою кіпрською компанією "Динамо Київ (Кіпр) ЛТД".

До слова, офіційна заробітна плата Пантіча у травні 2018 року складала орієнтовно 18 тисяч гривень. "Винагорода", яка вказана у Додатку до угоди про розрив контракту від 31 серпня 2019-го, становить 145 тисяч євро за 2 місяці – більше 72 тисяч за місяць, що за курсом НБУ становило трохи більше двох мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Динамо за допомогою офшорних компаній начебто здійснило 82 трансфери на суму 324 млн доларів протягом 2011-2017рр. Відповідні відомості містяться у книзі "Football Leaks-2", авторами якої стали відомі журналісти Рафаель Бушманн та Міхаель Вульцінгер. Минулого року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб Динамо через підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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