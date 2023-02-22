Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков вынужден был отстаивать свои интересы в суде. Это ему успешно удалось.

В Едином государственном реестре судебных решений появилось постановление Первомайского районного суда города Черновцы от 14 февраля 2023 года, фигурантом которого является игрок сборной Украины.

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В тексте постановления указано, что 1 апреля 2022 года футболист вывез за пределы таможенной территории Украины через пункт пропуска Порубное – Сирет Черновицкой таможни валютные ценности, а именно 500 тысяч долларов США и 115 тысяч евро.

У сотрудников таможни возникли сомнения, что все документы оформлены должным образом, а игрока заподозрили в нарушении таможенных правил, о чем был составлен соответствующий протокол. Адвокат заверил, что происхождение денег законно, ведь с 2018-го по 2022 год игрок Динамо и сборной Украины получал заработную плату. В судебное заседание предоставили справку, согласно которой, официальная зарплата игрока в Динамо за 2020 год составила 325,5 тысяч долларов США, а за 2021 год – 36,645 млн гривен, что по официальному курсу составило более 1,1 миллиона евро.

В итоге суд установил, что состава правонарушения в действиях футболиста нет. Производство по делу закрыто, но на постановление еще может быть подана апелляционная жалоба.

Фамилия игрока в судебном решении скрыта. Tribuna.com утверждает, что это был Виктор Цыганков, в январе 2023-го перебравшийся из Динамо в Жирону.

К слову, в 2020 году издание Украинская правда сообщало, что официальная зарплата Цыганкова в киевском клубе за декабрь 2019 составила примерно 18 тысяч гривен.

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