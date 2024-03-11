Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков має шанси зіграти навіть у найближчому поєдинку клубу.

Циганков пройшов медичне обстеження після пошкодження, якого зазнав у грі проти Осасуни (9 березня). Результати вийшли досить позитивними для збірної України.

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За інформацією журналіста Ніла Соли, тести показали, що Віктор уникнув серйозної травми. У найгіршому випадку Циганков пропустив би гру з Хетафе (16 березня). Таким чином, на хавбека зможе розраховувати Сергій Ребров у важливому поєдинку плей-офф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Додамо, що в розташування збірної України довикликали Олексія Гуцуляка, який також виступає на позицію правого вінгера.

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