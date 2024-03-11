Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков имеет шансы сыграть даже в ближайшем поединке клуба.

Цыганков прошел медицинское обследование после повреждения, которое получил в игре против Осасуны (9 марта). Результаты получились достаточно положительными для сборной Украины.

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По информации журналиста Нила Солы, тесты показали, что Виктор избежал серьезной травмы. В худшем случае Цыганков пропустил бы игру с Хетафе (16 марта). Таким образом, на хавбека сможет рассчитывать Сергей Ребров в важном поединке плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Добавим, что в расположение сборной Украины довызвали Алексея Гуцуляка, который также выступает на позицию правого вингера.

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