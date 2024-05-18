"Клуб дає мені спокій, ми повинні продовжувати працювати з ентузіазмом, я розумію чутки, але це нічого не змінює.

Хаві отримає значну компенсацію від Барселони за звільнення, – джерело

Чи є у вас відчуття, що мене хочуть звільнити? Я не знаю і мене це не цікавить. Довіра президента, віце-президента і Деку є непорушною. Я розумію ЗМІ, але вони кажуть мені інше.

Ми зустрінемося з Лапортою, але все залишається так, як було три тижні тому, коли ми оголосили про нашу продовження нашої співпраці. Ми перебуваємо в постійному контакті, якщо будуть зміни, ми про них повідомимо. Я зосереджений на тому, щоб перемогти і почати новий проєкт.

Чи розсердився Лапорта? А хто про це говорить? Я не відповідаю перед ЗМІ. Нічого подібного він мені не говорив. Тільки заохочення перед грою", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, що каталонська преса повідомляла, що керівництво Барселони збирається звільнити іспанця після завершення сезону.

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