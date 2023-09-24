Півзахисник Віктор Циганков та нападник Артем Довбик взяли участь в історичному досягнені Жирони.

Команда українців видала потужний старт в чемпіонаті Іспанії. Жирона наразі має 16 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Результативна гра Довбика та помилка Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Мальорка – 5:3

Підопічні Мічела в шостому турі обіграли Мальорку (5:3). Ця перемога стала п'ятою поспіль для Жирони. Як інформує Relevo, вперше в історії "червоно-білі" мають таку вдалу серію в Ла Лізі.

Варто зазначити, що Довбик та Циганков активно допомагали своїй команді здобувати перемоги. В активі Артема два голи та два асисти, у Віктора – один забитий м'яч та результативна передача.

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