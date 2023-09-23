Головний тренер "червоно-білих" Мічел включив в стартовий склад обох українців. Віктор Циганков вже на перших хвилинах "привіз" у ворота своєї команди пенальті, зігравши рукою в штрафному майданчику. Після пропущеного гола Жирона не розгубилася, а навпаки побігла відіграватися.

Довбик оформив гол+пас, Циганков поплатився за гандбол – Жирона обійшла Реал у божевіллі з 8-ма голами

До перерви рахунок на табло був 4:1 на користь господарів. Артем Довбик забив один з м'ячів, вдало реалізувавши пенальті. В другій половині гри український форвард взяв участь в ще одному голі Жирони, асистувавши Савіо. Втім, команда Мічел під кінець зустрічі втратила концентрацію і пропустила два м'ячі.

У підсумку Жирона взяла три бали й тимчасово очолила турнірну таблицю Ла Ліги з 16 очками. Мальорка перебуває на 15 місці з п'ятьма балами.