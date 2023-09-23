Каталонці приймали кризову Мальорку з рекордними показниками на старті чемпіонату. "Біло-червоні" вперше виграли чотири матчі поспіль в еліті, а Мічел очолив історичний рейтинг наставників клубу за відсотком перемог (40%). У попередньому турі Жирона знищила Гранаду. Наші легіонери відзначились результативними діями і справедливо зберегли місце в основі. Зате на лаві запасних опинився один з лідерів – Мігель Гутьєрес. Замість нього вийшов венесуелець Еррера, а досвідчений універсал Блінд перебрався на лівий фланг оборони.

Довбик забив гол, а Циганков "привіз" дитячий пенальті – відео дій українців за Жирону

Жирона провалила старт гри. Господарі багато помилялись і швидко пропустили. Циганков привіз абсурдний пенальті. Намагаючись перервати подачу Дардера з кутового, українець інтуїтивно зіграв рукою. Каталонці навіть не протестували. Косоварський бомбардир Мурікі у підсумку легко розібрався з Гассанігою.

Циганков прагнув якнайшвидше реабілітуватись, зокрема, малював пенальті вже у чужому штрафному. Кремезний центрбек "піратів" Вальєнт відтер українця корпусом. Вітя промовисто жестикулював до рефері, та Гонсалес Фуертес був невблаганним. "Біло-червоні" поступово перехопили ініціативу. Спочатку класний момент втратив Довбик. Після елегантної передачі Еррери п'ятою він кволо пробив повз. Очевидно, це сильно засмутило Мічела, який лютував у технічній зоні. У схожій ситуації Іван Мартін покотив поруч зі стійкою.

Жирона тероризувала гостей гострими стандартами. Циганков знайшов Довбика в районі одинадцятиметрової позначки, а той головою пробив над поперечкою. Шалений тиск каталонців все ж увінчався успіхом. Підопічні Мічела провели три м'ячі за 11 хвилин. Давід Лопес відзначився у другому матчі поспіль, розстрілявши Райковіча фактично впритул. Згодом Ерерра заробив пенальті у боротьбі з Саму, який зіграв прямою ногою. Виконувати вирок довірили Довбику. Ексфорвард Дніпра-1 не без "валідолу" переграв сербського кіпера рикошетом від правої стійки. Це другий гол Артема у Ла Лізі.

Як виявилося, каталонський болід лише розганявся. До перерви Жирона забила ще двічі. Нестримний Савіо асистував Мартіну, який тонко замкнув у ближній. Зрештою Ерерра зробив рахунок непристойним ударом метрів з 15-и. Зазначимо, що сфера потрапила до колумбійця випадково. Коуту шукав у карному Циганкова, українець не дотягнувся, а суперник виніс прямісінько на Янхеля.

Команда Агірре мріяла про відпочинок. Після непоганого старту "пірати" буквально посипались. Каталонці володіли м'ячем понад 70% ігрового часу, провели 78 атак (11 у гостей) і завдали 15-и ударів (7 у площину). Тотальне знищення острів'ян спровокувало сутичку одночасно зі свистком на перерву. У когось з гравців Мальорки не витримали нерви. На щастя, словесна перепалка не переросла у бійку. Тим часом місцеві журналісти шаленіли у соцмережах: "Нехай Ліга закінчиться і хтось протре мені очі. Жирона – найкраща команда чемпіонату".

No quiero decirlo antes de tiempo, pero el actual líder de la Liga le está metiendo cuatro al Mallorca en la media parte. Que se acabe ya la Liga y que alguien me frote los ojos. El @GironaFC es el mejor equipo de la competición. — Alex Luna (@alexlunafut) September 23, 2023

Другий тайм розпочався з атак острів'ян. Ніким не прикритий Амат промахнувся з другого поверху. А вже за мить Гассаніга впорався з ударом Мурікі. Тиснули гості, а забила знову Жирона. Після перехоплення в центрі поля Алейш, Довбик і Савіо розірвали оборону гостей. Артем класно зіграв на паузі, вивівши бразильця віч-на-віч з кіпером. Далі – справа техніки, а в молодого вінгера її хоч відбавляй. До слова, цей футболіст встиг потрапити на радари Барси. Прямо зараз Савіо – один з найкращих гравців Ла Ліги.

Sávio vs Mallorca



76 minutes

1 goal

1 assist

28 passes

86% pass accuracy

3 shots

3 key passes

2 big chances created

2/3 successful dribbles

1 tackle

5/6 duels won



19 years of age. Two fantastic back-to-back La Liga games. An absolute joy to watch with a left foot made of gold.… pic.twitter.com/T253Sat31o — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 23, 2023

На 61-й хвилині Мічел провів подвійну заміну. Поле залишили Довбик (Стуані) і Циганков (Порту). Тренер думав вже про наступний поєдинок, адже у мідвік Жирона зіграє з Вільяреалом. Зрештою на лаву запасних відправились і Савіо, і Янхель. Ризикувати лідерами не було сенсу. В кінці матчу Пратс скоротив відставання, а на останній хвилині компенсованого часу оформив дубль. Проте уникнути поразки "пірати" не мали шансів. Каталонці щонайменше до вечора піднялись на перше місце Ла Ліги (16 очок). У шести турах "біло-червоні" забили 16 м'ячів, пропустивши 7. Мальорка продовжує тонути – 15 сходинка з 5 пунктами в активі.

Оцінки Довбика і Циганкова

Артем Довбик став четвертим найкращим гравцем у складах обох команд за версією SofaScore – 8,0. Вищі оцінки отримали лише троє: Савіо (9,1), Янхель (8,4) та Алейш (8,2). Натомість Циганков разом з аргентинським кіпером Гассанігою виявились найгіршими в основі Жирони – 6,4 у обох. Аналітиків можна зрозуміти, адже ексдинамівець привіз пенальті і не завдав жодного удару по воротах. Хоча оборона Мальорки дозволяла господарям майже усе. Зате Вітя може похвалитись вражаючою точністю пасів (97%) і двома ключовими передачами.

Довбик багато працював без м'яча (лише 21 дотик), однак перевершив активнішого Циганкова (38) у гостроті: крім гола і асиста, 4 удари (2 у площину), одна ключова передача, один створений момент. Щоправда, Артем знову слабко виглядав у єдиноборствах (3/1) і повітряних дуелях (3/1). Словом, ще є над чим працювати, тим паче з такою антропометрією.