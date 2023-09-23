"Нехай хтось протре мені очі": Жирона обійшла Реал в божевіллі з 8-ма голами – Довбик оформив гол+пас, а Циганков привіз
Жирона обіграла Мальорку у 6-му турі Ла Ліги з рахунком 5:3. Звіт гри читайте на "Футбол 24".
Каталонці приймали кризову Мальорку з рекордними показниками на старті чемпіонату. "Біло-червоні" вперше виграли чотири матчі поспіль в еліті, а Мічел очолив історичний рейтинг наставників клубу за відсотком перемог (40%). У попередньому турі Жирона знищила Гранаду. Наші легіонери відзначились результативними діями і справедливо зберегли місце в основі. Зате на лаві запасних опинився один з лідерів – Мігель Гутьєрес. Замість нього вийшов венесуелець Еррера, а досвідчений універсал Блінд перебрався на лівий фланг оборони.
Довбик забив гол, а Циганков "привіз" дитячий пенальті – відео дій українців за Жирону
Жирона провалила старт гри. Господарі багато помилялись і швидко пропустили. Циганков привіз абсурдний пенальті. Намагаючись перервати подачу Дардера з кутового, українець інтуїтивно зіграв рукою. Каталонці навіть не протестували. Косоварський бомбардир Мурікі у підсумку легко розібрався з Гассанігою.
Циганков прагнув якнайшвидше реабілітуватись, зокрема, малював пенальті вже у чужому штрафному. Кремезний центрбек "піратів" Вальєнт відтер українця корпусом. Вітя промовисто жестикулював до рефері, та Гонсалес Фуертес був невблаганним. "Біло-червоні" поступово перехопили ініціативу. Спочатку класний момент втратив Довбик. Після елегантної передачі Еррери п'ятою він кволо пробив повз. Очевидно, це сильно засмутило Мічела, який лютував у технічній зоні. У схожій ситуації Іван Мартін покотив поруч зі стійкою.
Жирона тероризувала гостей гострими стандартами. Циганков знайшов Довбика в районі одинадцятиметрової позначки, а той головою пробив над поперечкою. Шалений тиск каталонців все ж увінчався успіхом. Підопічні Мічела провели три м'ячі за 11 хвилин. Давід Лопес відзначився у другому матчі поспіль, розстрілявши Райковіча фактично впритул. Згодом Ерерра заробив пенальті у боротьбі з Саму, який зіграв прямою ногою. Виконувати вирок довірили Довбику. Ексфорвард Дніпра-1 не без "валідолу" переграв сербського кіпера рикошетом від правої стійки. Це другий гол Артема у Ла Лізі.
Як виявилося, каталонський болід лише розганявся. До перерви Жирона забила ще двічі. Нестримний Савіо асистував Мартіну, який тонко замкнув у ближній. Зрештою Ерерра зробив рахунок непристойним ударом метрів з 15-и. Зазначимо, що сфера потрапила до колумбійця випадково. Коуту шукав у карному Циганкова, українець не дотягнувся, а суперник виніс прямісінько на Янхеля.
Команда Агірре мріяла про відпочинок. Після непоганого старту "пірати" буквально посипались. Каталонці володіли м'ячем понад 70% ігрового часу, провели 78 атак (11 у гостей) і завдали 15-и ударів (7 у площину). Тотальне знищення острів'ян спровокувало сутичку одночасно зі свистком на перерву. У когось з гравців Мальорки не витримали нерви. На щастя, словесна перепалка не переросла у бійку. Тим часом місцеві журналісти шаленіли у соцмережах: "Нехай Ліга закінчиться і хтось протре мені очі. Жирона – найкраща команда чемпіонату".
Другий тайм розпочався з атак острів'ян. Ніким не прикритий Амат промахнувся з другого поверху. А вже за мить Гассаніга впорався з ударом Мурікі. Тиснули гості, а забила знову Жирона. Після перехоплення в центрі поля Алейш, Довбик і Савіо розірвали оборону гостей. Артем класно зіграв на паузі, вивівши бразильця віч-на-віч з кіпером. Далі – справа техніки, а в молодого вінгера її хоч відбавляй. До слова, цей футболіст встиг потрапити на радари Барси. Прямо зараз Савіо – один з найкращих гравців Ла Ліги.
На 61-й хвилині Мічел провів подвійну заміну. Поле залишили Довбик (Стуані) і Циганков (Порту). Тренер думав вже про наступний поєдинок, адже у мідвік Жирона зіграє з Вільяреалом. Зрештою на лаву запасних відправились і Савіо, і Янхель. Ризикувати лідерами не було сенсу. В кінці матчу Пратс скоротив відставання, а на останній хвилині компенсованого часу оформив дубль. Проте уникнути поразки "пірати" не мали шансів. Каталонці щонайменше до вечора піднялись на перше місце Ла Ліги (16 очок). У шести турах "біло-червоні" забили 16 м'ячів, пропустивши 7. Мальорка продовжує тонути – 15 сходинка з 5 пунктами в активі.
Оцінки Довбика і Циганкова
Артем Довбик став четвертим найкращим гравцем у складах обох команд за версією SofaScore – 8,0. Вищі оцінки отримали лише троє: Савіо (9,1), Янхель (8,4) та Алейш (8,2). Натомість Циганков разом з аргентинським кіпером Гассанігою виявились найгіршими в основі Жирони – 6,4 у обох. Аналітиків можна зрозуміти, адже ексдинамівець привіз пенальті і не завдав жодного удару по воротах. Хоча оборона Мальорки дозволяла господарям майже усе. Зате Вітя може похвалитись вражаючою точністю пасів (97%) і двома ключовими передачами.
Довбик багато працював без м'яча (лише 21 дотик), однак перевершив активнішого Циганкова (38) у гостроті: крім гола і асиста, 4 удари (2 у площину), одна ключова передача, один створений момент. Щоправда, Артем знову слабко виглядав у єдиноборствах (3/1) і повітряних дуелях (3/1). Словом, ще є над чим працювати, тим паче з такою антропометрією.