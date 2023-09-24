Команда украинцев выдала мощный старт в чемпионате Испании. Жирона сейчас имеет 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Результативная игра Довбика и ошибка Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Мальорка – 5:3

Подопечные Мичела в шестом туре обыграли Мальорку (5:3). Эта победа стала пятой подряд для Жироны. Как информирует Relevo, впервые в истории "красно-белые" имеют такую удачную серию в Ла Лиге.

Стоит отметить, что Довбик и Цыганков активно помогали своей команде одерживать победы. В активе Артема два гола и два ассиста, у Виктора – один забитый мяч и результативная передача.

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