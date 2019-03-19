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Циганков став найкращим гравцем 22 туру УПЛ

11:52 1 Читать на русском
Циганков став найкращим гравцем 22 туру УПЛ
Віктор Циганков / УПЛ

Вінгер Динамо Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Віктор Циганков став найкращим гравцем 22 туру чемпіонату.

Бакалов став найкращим тренером 22 туру УПЛ

У матчі з Олімпіком (2:1) футболіст реалізував пенальті і віддав гольову передачу на Назарія Русина.

Динамо після першого етапу набрало 50 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Теги
Динамо Динамо УПЛ Віктор Циганков Віктор Циганков
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