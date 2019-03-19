Циганков став найкращим гравцем 22 туру УПЛ

Вінгер Динамо Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Віктор Циганков став найкращим гравцем 22 туру чемпіонату.

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У матчі з Олімпіком (2:1) футболіст реалізував пенальті і віддав гольову передачу на Назарія Русина.

Динамо після першого етапу набрало 50 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками