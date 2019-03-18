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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

18 березня 23:10 925 Читать на русском
Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками
Роман Яремчук / Photo News

Форвард збірної України Роман Яремчук допоміг своїй команді в чемпіонаті Бельгії, але може втратити місце в основі національної збірної.

У бельгійському чемпіонаті завершився перший етап – визначилася топ-шістка, яка боротиметься за чемпіонство та єврокубки. У цю компанію потрапили команди українців: Генк Руслана Маліновського, Андерлехт Євгена Макаренка, Антверпен Єгора Назарини та Гент, за який виступають Роман Безус, Ігор Пластун і Роман Яремчук.

Основний форвард збірної України буквально протягнув "буйволів" у верхню шістку. Яремчук оформив дубль у ворота прямого конкурента Сент-Трюйдена – Гент на виїзді переміг 0:2 і "вхопив останню путівку в чемпіонську групу", як пишуть бельгійські ЗМІ.

"Це була важлива перемога у вирішальній грі. Ми виграли цей матч не лише для команди, а й для міста, для вболівальників. Думаю, що в наступному раунді ще все можливо. Ми повинні зберігати впевненість, з якою грали в останні тижні (Гент видав серію з 4 перемог – прим). Завдяки мотивації від тренера ми можемо піднятися навіть вище. Повинні продовжувати важко працювати, щоб залишатися на цьому рівні", – прокоментував перемогу герой зустрічі Роман Яремчук.

Форварда включили в символічну збірну 30-го туру першості та номінували на звання найкращого гравця ігрового дня.

Неважко помітити у символічній одинадцятці ще одного українця. Руслан Маліновський забив гол у ворота Зюлте-Варегем. Його Генк втратив перемогу на останніх секундах і виграв лише 1 матч чемпіонату з останніх 5. Чемпіонські амбіції лімбуржців отримали серйозний удар.

Яремчук потрапив і в збірну туру від видання VoetbalPrimeur:

У Гента є шанси зачепитися навіть за чемпіонство, не говорячи вже про друге місце, яке дасть право виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Річ у тім, що у лізі Жупіле після першого етапу очки команд діляться на 2.

Відповідно, другий етап розпочнеться з такою турнірною таблицею:

Генк – 32 очки

Брюгге – 28 очок

Стандард – 27 очок

Андерлехт – 26 очок

Гент – 25 очок

Антверпен – 25 очок

Якщо для більшості українських футболістів у Бельгії це хороша новина, то для Руслана Маліновського – навпаки. За підсумками першого етапу його Генк випереджав найближчого переслідувача на 7 очок, а шосту команду – на 14. Після поділу балів лімбуржці мають лише 4 бали гандикапу перед Брюгге, а Гент і Антверпен вже на відстані 7 пунктів (стільки в Україні між Шахтарем і Динамо).

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Три українські легіонери з Бельгії отримали виклик у національну збірну. Роман Безус після переходу в Гент отримав шанс від Андрія Шевченка, Руслан Маліновський повинен зберегти місце в стартовому складі "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020, а от позиції Романа Яремчука під питанням. "Зараз я їду в національну збірну України та дуже хвилююся, адже ми граємо проти Роналду та Ко", – каже нападник.

У Лізі націй Роман був основним форвардом збірної України, однак нещодавно стало відомо про отримання громадянства Жуніором Мораєсом. Як би Андрій Шевченко не тягнув інтригу та вдавав непоінформованого, а всім зрозуміло, що екс-бразилець незабаром приєднається до головної команди країни.

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Порівняємо Яремчука та Мораєса за основними показниками в цьому сезоні на основі даних wyscout. Беремо до уваги виступи у внутрішніх чемпіонатах – лізі Жупіле та українській Прем'єр-лізі відповідно.

У Яремчука 8 голів і 2 асисти у 28 матчах бельгійської першості, а в Мораєса – 16 голів і 6 асистів у 21 матчі УПЛ. Форвард Шахтаря випереджає опонента й за очікуваними голами. Жуніор напрацьовує в середньому на 0.83xG за матч, а Роман – лише на 0.48xG (щоправда, без урахування феєричного недільного поєдинку).

Обидва нападники б'ють по чужих воротах з майже ідентичною частотою – 2.96 проти 2.87 удара за матч на користь Мораєса. У нього і точність ударів вища – 53% на 40%.

Що стосується взаємодії з партнерами: Мораєс і Яремчук виконують в середньому по 22 передачі, однак Жуніор тут має перевагу в якісних показниках. Точність пасів "гірника" – 90%, точність пасів Романа – 78%. Етнічний бразилець частіше пасує в штрафний майданчик: 2.03 передачі за матч (55% вдалих) проти 1.72 передачі за матч (49% вдалих) у Яремчука.

Роман активніше йде у дриблінг (2.74 спроби на гру проти 2.31 спроби), але з меншою успішністю (50% проти 68%). Також Яремчук більше попереду вступає в єдиноборства (10.29 атакувальної дуелі за матч проти 9.24), але знову ж менш вдало (36% проти 45%). Українець має перевагу й за верховими єдиноборствами (3.67 проти 2.26 на матч, але 26% проти 40% за успішністю на користь Мораєса).

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Звичайно, потрібно враховувати різне становище Шахтаря з Гентом за розподілом сил у їхніх чемпіонатах, а також той факт, що Яремчук починав сезон не центрфорвардом (і не завжди займає цю позицію). Однак цифри все одно говорять на користь Мораєса, що не можна ігнорувати. Як і той факт, що Роман за 4 осінні матчі в збірній не забив жодного гола, завдаючи в середньому по 3 удари за гру (сумарний xG його моментів у синьо-жовтій футболці – 1.76). Як і те, що Мораєс зіграний з головним креативником середньої лінії Марлосом.

Можна обговорювати правильність натуралізації, можна критикувати цей процес, можна сумніватися в тому, що Мораєс відмовився від бразильського паспорта, можна ненавидіти його за перехід з Динамо в Шахтар, можна іронізувати над завчасними спробами Жуніора співати наш гімн, можна шкодувати, що тепер Яремчук матиме менше ігрового часу в команді Шевченка. Українські вболівальники мають на це все право – їхні аргументи багато в чому справедливі.

Збірна України отримала сильну бойову одиницю на проблемну позицію у відборі до Євро-2020. От тільки наскільки це розумний крок в перспективі? Через 2-3 сезони майже 32-річний Мораєс завершить кар'єру. А що далі, на горизонті є форвард, який за 2 роки (поки Жуніор нас "врятує") набереться досвіду і на наступний цикл стане основним?

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Теги
Збірна України Головне Гент Гент Бельгія Статті Роман Яремчук Роман Яремчук Натуралізація легіонерів для збірної України Українці за кордоном Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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