toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Бакалов став найкращим тренером 22 туру УПЛ

11:00 84 Читать на русском
Бакалов став найкращим тренером 22 туру УПЛ
Юрій Бакалов / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого наставника 22 туру УПЛ.

Юрій Бакалов був визнаний найкращим тренером 22 туру УПЛ, повідомляє сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Десна – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Наставник Львова отримав середній бал 4,8. У цьому турі команда на виїзді перемогла Десну та увірвалась до основної шістки.

Львів після 22 турів перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці, набравши 30 очок.

Твіттеріада. Мораєс перед отриманням паспорта, шалений роман Ротаня, жона Ярмоленка закохує Вест Хем

Теги
Львів Львів Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Юрій Бакалов Юрій Бакалов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мораєс офіційно викликаний до збірної України
    Збірна України — 10:212038 Мораєс офіційно викликаний до збірної України
1
дн
:
9
год
:
49
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук