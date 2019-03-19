Бакалов став найкращим тренером 22 туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого наставника 22 туру УПЛ.

Юрій Бакалов був визнаний найкращим тренером 22 туру УПЛ, повідомляє сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Десна – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Наставник Львова отримав середній бал 4,8. У цьому турі команда на виїзді перемогла Десну та увірвалась до основної шістки.

Львів після 22 турів перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці, набравши 30 очок.

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