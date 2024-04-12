Циганков ризикує достроково завершити сезон – лікар озвучив можливі терміни відновлення лідера Жирони
Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк прокоментував ушкодження Віктора Циганкова.
"Ну що ж, не пройшло і місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв'язки коліна, як наслідки не змусили себе довго чекати. Як я зазначав раніше, не таким небезпечним було саме форсування, як те, що Віктор одразу почав грати по 80-90 хвилин за збірну і клуб.
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Така тактика піддає організм значним навантаженням після тривалої паузи, що значно підвищує ризик отримання будь-якої травми.
Поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що це всього лиш перевантажений м'яз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за декілька днів. Натомість якщо травма литкового м'яза таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця сезону", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, сьогодні Циганков не потрапив до списку з 22 гравців Жирони, які вирушили у Мадрид на поєдинок 31-го туру Ла Ліги з Атлетіко.
До слова, у поточному сезоні українець провів за каталонців 28 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.
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