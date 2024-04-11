Циганков ризикує пропустити матч з Атлетіко – вінгер збірної України має нове пошкодження
14:48 - Читать на русском
Півзахисник Жирони Віктор Циганков має нові проблеми зі здоров'ям – участь у поєдинку проти Атлетіко під питанням.
Циганков отримав травму литкового м'яза, через що ризикує пропустити гру проти Атлетіко, наводить слова наставника Жирони Мічела журналіст Ніл Сола.
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Матч точно пропустить Іван Мартін (дискваліфікація), але є і позитивні новини. Тоні Вілья повернеться після майже річної відсутності – вінгер залікував травму.
Додамо, що Циганков зіграв у 28 матчах за Жирону цього сезону, в яких відзначився 6 голами та 4 асистами.
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