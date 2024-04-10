Жирона у своєму твіттері повідомила результати голосування за найкращого гравця у березні – ним знову став Артем Довбик.

Забарний очолив крутий рейтинг від Transfermarkt – українець випередив зіркових одноклубників Мудрика та Луніна

На нагороду, окрім українця, претендували Дейлі Блінд, Ян Коуту, Іван Мартін та Крістіан Порту. Цікаво, що Довбик стає найкращим гравцем Жирони в третьому місяці поспіль.

До слова, Артем зіграв у 4 матчах за Жирону в березні, а забивав лише у ворота Бетіса – форвард збірної України тоді відзначився дублем.

"Шок і крах планів Анчелотті": реакція іспанських ЗМІ на дивовижний фейл Луніна в ЛЧ