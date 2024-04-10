Довбик став найкращим гравцем Жирони у березні – форвард збірної України здобув третю нагороду поспіль
23:15 - Читать на русском
Нападник Жирони Артем Довбик продовжує збирати індивідуальні нагороди.
Жирона у своєму твіттері повідомила результати голосування за найкращого гравця у березні – ним знову став Артем Довбик.
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На нагороду, окрім українця, претендували Дейлі Блінд, Ян Коуту, Іван Мартін та Крістіан Порту. Цікаво, що Довбик стає найкращим гравцем Жирони в третьому місяці поспіль.
До слова, Артем зіграв у 4 матчах за Жирону в березні, а забивав лише у ворота Бетіса – форвард збірної України тоді відзначився дублем.
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