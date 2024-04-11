Полузащитник Жироны Виктор Цыганков имеет новые проблемы со здоровьем – участие в поединке против Атлетико под вопросом.

Цыганков получил травму икроножной мышцы, из-за чего рискует пропустить игру против Атлетико, приводит слова наставника Жироны Мичела журналист Нил Сола.

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Матч точно пропустит Иван Мартин (дисквалификация), но есть и позитивные новости. Тони Вилья вернется после почти годичного отсутствия – вингер залечил травму.

Добавим, что Цыганков сыграл в 28 матчах за Жирону в этом сезоне, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.

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