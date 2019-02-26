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Циганков провів 100-й матч у складі Динамо

17:25 18 Читать на русском
Циганков провів 100-й матч у складі Динамо
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Матч 19-го туру УПЛ став для півзахисника Динамо Віктора Циганкова ювілейним.

Вчорашній поєдинок проти луганської Зорі став для Циганкова 100-м у складі киян, повідомляє прес-служба Динамо.

Марлос – найкорисніший гравець 19-го туру в УПЛ за даними InStat

21-річний вінгер провів 66 матчів в чемпіонаті України, 5 – у національному Кубку, 2 – в Суперкубку України, 11 – в Лізі чемпіонів, 16 – в Лізі Європи.

У цих матчах Віктор забив 33 голи і зробив 30 результативних передач.

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Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Динамо - Зоря
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