Циганков провів 100-й матч у складі Динамо

Матч 19-го туру УПЛ став для півзахисника Динамо Віктора Циганкова ювілейним.

Вчорашній поєдинок проти луганської Зорі став для Циганкова 100-м у складі киян, повідомляє прес-служба Динамо.

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21-річний вінгер провів 66 матчів в чемпіонаті України, 5 – у національному Кубку, 2 – в Суперкубку України, 11 – в Лізі чемпіонів, 16 – в Лізі Європи.

У цих матчах Віктор забив 33 голи і зробив 30 результативних передач.

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