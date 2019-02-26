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Цыганков провел 100-й матч в составе Динамо

17:25 30 Читати українською
Цыганков провел 100-й матч в составе Динамо
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Матч 19-го тура УПЛ стал для полузащитника Динамо Виктора Цыганкова юбилейным.

Вчерашний поединок против луганской Зари стал для Цыганкова 100-м в составе киевлян, сообщает пресс-служба Динамо.

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21-летний вингер провел 66 матчей в чемпионате Украины, 5 – в национальном Кубке, 2 – в Суперкубке Украины, 11 – в Лиге чемпионов, 16 – в Лиге Европы.

В этих матчах Виктор забил 33 гола и сделал 30 результативных передач.

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Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
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