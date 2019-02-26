Цыганков провел 100-й матч в составе Динамо

Мир — 17:30 175
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Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом
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"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив ЛобановськийИнтервью — 17:00 455
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"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"Украина — 14:00 633
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Динамо – Заря: Вербич феерит и получает дисквалификацию, Соль, Цыганков и Шапаренко пишут историю, катастрофа гостейУкраина — 25 фев 2374
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Шахтер – Александрия: Марлос разрывал, Панькив спасал, гости могли забивать, но не имели шансов отобрать у лидера очкиУкраина — 25 фев 583