Цыганков провел 100-й матч в составе Динамо

Матч 19-го тура УПЛ стал для полузащитника Динамо Виктора Цыганкова юбилейным.

Вчерашний поединок против луганской Зари стал для Цыганкова 100-м в составе киевлян, сообщает пресс-служба Динамо.

Марлос – самый полезный игрок 19-го тура в УПЛ по данным InStat

21-летний вингер провел 66 матчей в чемпионате Украины, 5 – в национальном Кубке, 2 – в Суперкубке Украины, 11 – в Лиге чемпионов, 16 – в Лиге Европы.

В этих матчах Виктор забил 33 гола и сделал 30 результативных передач.

Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛ