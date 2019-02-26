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Марлос – найкорисніший гравець 19-го туру в УПЛ за даними InStat

16:50 221 Читать на русском
Марлос – найкорисніший гравець 19-го туру в УПЛ за даними InStat
Марлос / фото: ФК Шахтар

Компанія спортивної аналітики InStat порахувала індекс ефективності гравців Прем'єр-ліги за підсумками 19-го туру.

Півзахисник Шахтаря Марлос набрав найбільшу кількість балів – 429. Також хавбек переміг в номінаціях: "найкращі праві півзахисники", "удари/удари в площину", "обіграші" і "гострі передачі", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Друге місце посів півзахисник Динамо Беньямін Вербіч (368), а замкнув трійку ще один "гірник" – Тайсон (348).

У 19-му турі УПЛ Шахтар переміг Олександрію (2:0), а Динамо розгромило Зорю (5:0). Марлос забил гол і зробив асист, Вербіч оформив 2+1 за системою "гол+пас", а на рахунку Тайсона результативна передача.

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Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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Динамо Динамо Динамо - Зоря Тайсон Тайсон Марлос Марлос Шахтар Шахтар Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Шахтар - Олександрія
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